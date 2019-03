Darmkrebs: Experten geben Informationen

Oldenburg Der Monat März ist auch der „Darmkrebs-Monat“, der dem Thema Vorsorge gewidmet ist. Deshalb veranstalten Klinikärzte und niedergelassene Fachärzte in Zusammenarbeit mit der Nordwest-Zeitung am Mittwoch, 20. März, eine Telefonaktion zum Thema Darmkrebs. Von 17 bis 19 Uhr können Interessierte anrufen und den Experten Fragen stellen. Es handelt sich um Prof. Dr. Hans Seifert, Direktor der Universitätsklinik Klinik für Innere Medizin – Gastroenterologie – des Klinikums Oldenburg; Prof. Dr. Claus-Henning Köhne, Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin – Onkologie und Hämatologie des Klinikums Oldenburg; Privatdozent Dr. Dirk Weyhe, Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Universitätsklinik für Viszeralchirurgie (Pius-Hospital) sowie die niedergelassenen Gastroenterologen Dr. Johannes Bartner und Privatdozent Dr. Ulf Helwig (beide Oldenburg). Die Telefonnummern, unter denen die Spezialisten zu erreichen sind, geben wir am Mittwoch, 20. März, bekannt.