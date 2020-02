Oldenburg /Delmenhorst /Leer Die Bedarfsplanung für ärztliche Versorgung ist neu geordnet. Diese Planung regelt, wie viele Ärzte und Psychotherapeuten in einer Region einen Kassenarztsitz haben können und damit gesetzlich versicherte Patienten ambulant behandeln dürfen. In zwei Regionen im Nordwesten gibt es schon jetzt einen Ärztemangel: Delmenhorst (mit Ganderkesee, Stuhr und Weyhe) und der Bereich südlich und westlich von Leer (Bunde, Weener, Westoverledingen, Ostrhauderfehn). Nach welchen Kriterien werden Haus- und Facharztsitze vergeben? Wie viele Patienten versorgen sie? Ein Überblick:

• Delmenhorst

In dem Planungsbereich Delmenhorst (mit der Stadt Delmenhorst, den Gemeinden Ganderkesee, Stuhr und Weyhe) leben 173 000 Menschen. Der Versorgungsgrad ist 1:1572 (ein Hausarzt auf 1572 Einwohner), in Prozent 94,2 Prozent. Es praktizieren 103,75 Hausärzte. 17,5 Hausarzt-Sitze sind noch unbesetzt.

• Hude

Im Planungsbereich Hude (mit den Gemeinden Hatten, Hude und Wardenburg) leben 46 500 Menschen. Der Versorgungsgrad beträgt 1:1660 (Arzt pro Einwohner), 104,5 Prozent. Es bestehen zwei Niederlassungsmöglichkeiten für Hausärzte.

• Wildeshausen

Im Planungsbereich Wildeshausen (Dötlingen, Großenkneten, Wildeshausen und Samtgemeinde Harpstedt) leben 53 500 Einwohner. Statistisch gesehen versorgt ein Hausarzt 1708 Einwohner (Versorgungsgrad 107,1 Prozent), es gibt eine Niederlassungsmöglichkeit.

• Stadt Oldenburg

In Oldenburg leben 168 000 Menschen, es praktizieren 110,5 Hausärzte (Versorgungsgrad 113,4 Prozent). Nur wenn ein Mediziner seine Kassenzulassung zurückgibt, könnte sich ein neuer Arzt niederlassen. Oldenburg ist „gesperrt“.

• Emden

In Emden leben rund 74 000 Menschen, es praktizieren 48,5 Hausärzte (1:1703 oder 111,2 Prozent Versorgungsgrad). Emden ist „gesperrt“ für weitere Kassenarztsitze.

• Leer-Nord

In Leer (Stadt Leer mit Bingum, Detern, Filsum, Firrel, Hesel, Moormerland, Neukamperfehn, Nortmoor, Schwerinsdorf und Uplengen) leben 87 400 Menschen, es praktizieren 57,25 Hausärzte (1:1648, Versorgunsgrad 107, 9 Prozent). 1,5 Kassenarztsitze könnten noch besetzt werden.

• Leer-Süd

Südlich und westlich von Leer (Jemgum, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Weener, Westoverledingen, Bunde) leben 77 700 Menschen. Es praktizieren 36,75 Hausärzte (1:1640, Versorgungsgrad nur 77,6 Prozent). Das ist der niedrigste Versorgungsgrad im Nordwesten. 15,5 Kassenarzt-Sitze können noch vergeben werden.

• Fachärzte

Für folgende Regionen gibt es Niederlassungsmöglichkeiten für Fachärzte: Augenärzte (0,5 Landkreis Oldenburg); Kinderärzte (drei Kassenarztsitze in Leer und drei in Oldenburg); Nervenärzte (0,5 in Oldenburg, Leer 1,5 Sitze); Psychotherapeuten (Leer zwei Sitze); Urologen (0,5 Landkreis Osnabrück). „Gesperrt“ sind Kassenarztsitze für Chirurgen, Frauenärzte, HNO-Ärzte, Hautärzte und Orthopäden.

• Zahlen

In Niedersachsen gibt es nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung 5520 Hausärzte und 5739 Fachärzte, dazu 1667 Psychologische Psychotherapeuten.