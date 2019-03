Oldenburg Das Agrarbündnis Niedersachsen und andere haben für diesen Samstag, 23. März, zu einer Demonstration in Oldenburg gegen die Agrarindustrie und für die „Wertschätzung von Mensch, Tier und Umwelt“ aufgerufen. Die Organisatoren wollen zu Fuß und mit Treckern vom Bahnhof zum Schlossplatz ziehen. Die Route soll am Lappan vorbei und dann geradeaus Richtung Staatstheater verlaufen. Erwartet werden nach gegenwärtigem Stand rund 500 Teilnehmer und 20 Trecker. Unter den Demonstranten sind Landwirte (von konventionell bis bio, von Tierhaltung bis Ackerbau), Verbraucher, Imker, Naturschützer, Umweltaktivisten, Aktive der Entwicklungszusammenarbeit, engagierte Jugendliche, Kämpfer für Arbeitnehmerrechte, Menschen aus Stadt und Land und viele mehr.

Die Auftaktkundgebung beginnt um 11 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. Das Agrarbündnis setzt sich unter anderem für eine bäuerliche Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung, für faire Lebens- und Arbeitsbedingungen, für Klima- und Umweltschutz und gutes Essen aus der Region ein. Die Aktivisten fordern: „Stoppt die Subventionen von Agrarwüsten, Tierfabriken, investorengesteuerten Betrieben und Großgrundbesitz.“ Gefordert wird des Weiteren, dass EU-Agrargelder nur noch für umwelt-, klimaschonende und tiergerechte Landwirtschaft bereitgestellt werden. Die Demonstranten machen sich stark für faire Preise, Löhne und Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Produktionskette und die Anerkennung und den Schutz der Bauernrechte weltweit. „In einem solidarischen Europa sind gerechter Handel und Menschenrechte nicht verhandelbar“, sagen die Aktivisten.

Zum Auftakt am Bahnhofsvorplatz werden Peter Habbena (Bundesverband deutscher Milchviehhalter), Rüdiger Wohlers (Nabu), Uwe Behrens (Bündnis Mensch Umwelt Tier), Antje Edler (Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen) und Guido Grüner (Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg) sprechen. Gegen 12.15 Uhr soll der Demonstrationszug dann starten. Die Abschlusskundgebung auf dem Schlossplatz beginnt gegen 13.45 Uhr. Dort sind auch Stände von Partnerverbänden aufgebaut, an denen weitere Informationen zum Inhalt der Demo zu erhalten sind. Reden halten werden bei der Abschlusskundgebung Pfarrer Peter Kossen, Wiebke Fischer (BUND), Milena Helberg (Fridays for Future), Annette Berndt (Verbrauchervertreterin) und Georg Janssen (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft). Das Ende der Demo ist für 15 Uhr geplant. Gegen 16 Uhr sollen die Informationsstände abgebaut werden.