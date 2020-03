Der Tag Kompakt Im Video: Cewe stellt auf Kurzarbeit um – Eisbärenbabys haben jetzt Namen

Oldenburg Der Foto-Dienstleister Cewe ist einer der größten Arbeitgeber in Oldenburg – und wird nun auch von der Coronakrise getroffen. Das Unternehmen stellt auf Kurzarbeit um.

Die Eisbärenzwillinge aus Bremerhaven tapsten bisher namenlos durch den Zoo. Jetzt heißen die im Dezember geborenen Bärenmädchen Anna und Elsa. Aber mit dem Wasser haben sie es noch nicht so.

In der Wesermarsch haben sich wieder Wölfe am mit Schafen gedeckten Tisch bedient und zahlreiche Tiere gerissen. Die Schafzüchter leben in Sorge.

Mit unserem kompakten Nachrichtenüberblick „Nordwest News“ wollen wir Sie zwei Mal am Tag - mittags und gegen Abend - mit den wichtigsten Inhalten aus der Region per Video informieren. Nicht länger als 120 Sekunden, die drei bis vier relevantesten Themen aus dem Nordwesten - das ist der Ansatz des Video-Formats der NWZ.