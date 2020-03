Der Tag Kompakt Im Video: Quarantäne-Fälle in Oldenburg schnellen in die Höhe

Oldenburg Die Zahl der Quarantäne-Fälle in Oldenburg ist in die Höhe geschnellt, die angeschlagene NordLB macht einen Verlust von 69 Millionen Euro und Schneider am Oldenburger Staatstheater nähen jetzt Schutzmasken – alle Videonews am Abend.

Mit unserem kompakten Nachrichtenüberblick „Nordwest News“ wollen wir Sie zwei Mal am Tag - mittags und gegen Abend - mit den wichtigsten Inhalten aus der Region per Video informieren. Nicht länger als 120 Sekunden, die drei bis vier relevantesten Themen aus dem Nordwesten - das ist der Ansatz des Video-Formats der NWZ.