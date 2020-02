Oldenburg Datenschutz, Optimierung von Werbung und Vermeidung von Papier in der digitalisierten Arbeitswelt: Um diese drei Themen ging es unter anderem beim Barcamp „Praxisforum Digitalisierung“ am Donnerstag im Bundestechnologiezentrum für Elek­tro- und Informationstechnik (BFE) in Oldenburg. Dazu kamen 182 Vertreter von 148 Unternehmen der Region zusammen, um ihre Erfahrungen in dem Bereich auszutauschen.

Barcamp zum dritten Mal in Oldenburg Zehn Institutionen haben das Barcamp in diesem Jahr gemeinsam organisiert: Handwerkskammer Oldenburg, IHK Oldenburg, Kompetenzzentrum Digitales Handwerk, Landkreis Ammerland, Metropolregion Nordwest, Offis – Institut für Informatik sowie die Wirtschaftsförderer von der Stadt Oldenburg, Delmenhorst, Wesermarsch und Landkreis Oldenburg. Teilgenommen haben vor allem Vertreter von kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Industrie, Handwerk und Handel. Stark vertreten war die Informations- und Kommunikationstechnikbranche. Das Barcamp feierte 2018 Premiere und wurde zum dritten Mal veranstaltet. Eine Fortsetzung im kommenden Jahr ist geplant.

Zum dritten Mal hat Rainer Holtz, Bereichsleiter Projekte und Technologietransfer am BFE, die Veranstaltung mitorganisiert: „Das Format lebt davon, dass das Programm erst während der Veranstaltung generiert wird. Jeder kann Themen beitragen und innerhalb einer 45-minütigen Session vorstellen“, erklärte Holtz. Insgesamt gab es vier Zeitfenster für die Sessions, von denen immer fünf gleichzeitig stattfanden.

„Mich interessiert, vor welchen Herausforderungen die Unternehmer bei der Digitalisierung im Arbeitsalltag stehen, um passende Angebote für Schulungen entwickeln zu können“, sagte Monika Kretschmer von der Demografieagentur für die Wirtschaft GmbH. Die Vertreter der Unternehmen hätten sehr offen über die Herausforderungen gesprochen: „Es gibt einen Bedarf an Hilfestellung bei der Frage, wie die Mitarbeiter bei der Digitalisierung mitgenommen werden können“, berichtete Kretschmer.

Sebastian Niendieck von der Digitalagentur New-Data-Services GmbH freute sich über die Entwicklung der Unternehmen bei der Digitalisierung: „Ich bin positiv überrascht, wie viel sich getan hat. Die Digitalisierung hat auf jeden Fall Einzug gehalten und die Unternehmen haben den Mut zur Veränderung“, lautete sein Fazit. Er berät mit seiner Agentur Unternehmen, beispielsweise bei der Softwareauswahl oder der Entwicklung digitaler Prozesse.

Organisator Rainer Holtz und sein Team zeigten sich mit der Entwicklung der Veranstaltung, die nach 2018 und 2019 zum dritten Mal stattfand, zufrieden. „Im letzten Jahr waren es noch 160 Teilnehmer, die Anmeldezahlen sind gestiegen. Die Teilnehmer sind sehr schnell in den direkten Austausch gekommen“, zog er Bilanz.