Zukunftstag erleben an Hochschule

Oldenburg /Elsfleth /Wilhelmshaven Die Jade Hochschule lädt Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis zehn ein, den „Zukunftstag“ (bundesweit „Girls’Day“ und „Boys’Day“) am 26. März an der Hochschule zu verbringen. In den Laboren und Hörsälen an den Studienorten Oldenburg, Elsfleth und Wilhelmshaven gebe es für Mädchen und Jungen ein vielfältiges Angebot.

In Oldenburg erwarten die Mädchen eine GPS-Schatzsuche oder bauchemische Experimente, Jungen entdecken die Architektur oder erkunden die Hochschulbibliothek. Am Studienort Elsfleth können die Teilnehmerinnen im Schiffsführungssimulator ein Containerschiff in den Hafen steuern, Sternenkunde betreiben und im Manöverbecken ein Schiff zu Wasser lassen. Der Bustransfer von Oldenburg nach Elsfleth wird von der Jade Hochschule kostenfrei bereitgestellt. In Wilhelmshaven können Mädchen Roboter programmieren und zum Tanzen bringen, in virtuelle Welten eintauchen oder im Schweißlabor die Funken fliegen lassen. Jungen können in die Rolle eines Tourismus-Experten schlüpfen.

Anmeldungen sind bis zum 15. März möglich unter