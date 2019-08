Oldenburg Der Teufel steckt im Detail. „Es gibt bei der Energiewende in Deutschland sehr gute Ideen. Und es ist auch ausreichend Geld vorhanden. Allerdings scheitern viele Ansätze an zu vielen regulatorischen Hemmnissen“, sagte Roland Hentschel, Vorstandsvorsitzender des Oldenburger Energieclusters (OLEC). Seine Zusammenfassung während der Jahrestagung des überregional agierenden Netzwerks spiegelte das Dilemma wider. „Der Innovationskraft steht zu viel Bürokratie im Weg!“

Diese Einlassung solle die Menschen, die im Nordwesten miteinander am Weg zur klimaneutralen Region arbeiten, aber nicht entmutigen, so Hentschel. Im Gegenteil: Der Klimaschutz muss Staatsziel werden – darüber waren alle einig. Wenn ein gesetzlicher Rahmen existiere, könne die Politik nicht mehr ausweichen. Nur müssten die Lasten für alle berechenbar und fair verteilt werden.

„Klimaschutz kann eine Chance zur Sicherung des Wohlstands sein“, stellte Gundela Nostiz, Abteilungsleiterin im niedersächsischen Umweltministerium, fest. „Wir alle – in Politik, Wirtschaft, Privathaushalten – sollten Vorreiter sein.“ Das Land setze hier auf die Wasserstoff-Allianz, die am 21. August durch ein Memorandum auf den Weg gebracht wurde. Ziel ist der Aufbau einer niedersächsischen grünen Wasserstoffwirtschaft als Baustein zur Umwandlung des Energiesystems.

Auch OLEC ist beim Thema Wasserstoff längst aktiv, berichtet Roland Hentschel. „Die Zukunft der Mobilität liegt in einer emissionsarmen, effizienten Fortbewegung. Deshalb engagieren wir uns in der H2-Allianz.“

Hitze, Hochwasser, Starkregen – die Wetterextreme werden zunehmen, auch die Region an der Küste und im Hinterland wird diese Herausforderungen zu meistern haben. Das zeigen Modellberechnungen und Klimaszenarien der Forscher, und ansatzweise auch schon das reale Wettergeschehen.

Dr. Roman Mendelevitch vom 1977 gegründeten Öko-Institut in Berlin forderte dazu auf, den Lebensstil zu ändern: „Man schafft Altes ab und verändert gewohnte Muster. Es muss ja nicht zwingend Qualitätsverlust bedeuten.“

Zu lange seien die Warnsignale ignoriert worden. „Manche Kommune reagiert erst, wenn die Stadt nach einem Starkregen vollgelaufen war“, meinte Dr. Markus Groth vom „Climate Service Center Germany“ (Gerics), einer Einrichtung des Helmholtz-Zentrums Geesthacht. „Es war einfacher, ein Problem zu ignorieren, statt Geld für Personal und Projekte freizumachen.“

Manchmal liegt es aber nicht an der guten Absicht. So berichtete Groth, dass sein Institut auf Inlandsflüge verzichte und auch bei Dienstreisen ins Ausland den Flieger als Transport weitgehend ausschließe. Dabei habe anlässlich einer Tagungsteilnahme in Lissabon nicht die 33-stündige Zugfahrt für Verdruss gesorgt, sondern das Bundesreisekostengesetz, dass den preiswertesten Personentransport vorsieht – und das wäre ein Billigflieger gewesen.