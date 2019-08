Oldenburg Die Ernte der Wintergerste ist in Niedersachsen mit einem knapp unterdurchschnittlichen Ergebnis zu Ende gegangen. Wie ein Sprecher der Landwirtschaftskammer in Oldenburg sagte, seien in den vergangenen Wochen rund 7,2 Tonnen pro Hektar geerntet worden, was etwas unter dem Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2017 liege. „Das Dürrejahr 2018 wurde wegen der extrem schlechten Erträge bewusst ausgeklammert“, sagte er. Von Vorteil für die Ernte war, dass die früher reifende Gerste nicht so stark von der Trockenheit betroffen war – denn diese setzte im Vergleich mit dem Vorjahr erst später ein.

Trockene Böden

Regional gesehen waren die Erträge stark unterschiedlich, wie die Experten der Kammer beobachteten. Zum einen wegen des Regens, der örtlich sehr verschieden fiel, zum anderen wegen der Fähigkeit der Böden, Feuchtigkeit zu speichern. „Auf den guten Ackerbaustandorten wurden teilweise Spitzenerträge erzielt“, sagte der Sprecher. Auf den sandigeren, leichteren Böden in Regionen mit geringem Niederschlag sei die Ernte hingegen schlecht gewesen.

Wegen der späteren Ernte kommt in diesem Jahr der Weizen nicht so gut weg wie die Gerste – hier mache sich die Trockenheit stärker bemerkbar, weil diese direkt in die Phase der Reifung fiel. Auch die Feuchtigkeit des Bodens wirkt sich deutlich aus. Die Folge auch hier: Die Erträge sind abhängig vom Standort stark unterschiedlich, und das auch in relativ kurzer Entfernung voneinander.

Die Rapsernte sei bislang deutlich besser verlaufen als im Vorjahr, der Ertrag pro Hektar könnte von 2,9 auf rund 3,5 Tonnen steigen. Extrem schwache Erträge seien bislang nicht gemeldet worden. Es gebe auch Betriebe, die in diesem Jahr eine sehr gute Ernte von bis zu 5,0 Tonnen pro Hektar erzielen dürften.

Viele Feldbrände

Sorgen machen sich die Milchvieh- und Rinderhalter, denn das für die Futtergewinnung wichtige Grünland hat sich wieder zum Sorgenkind entwickelt. Der ersten beiden Schnitte der Wiesen waren zwar noch gut, aber der dritte Aufwuchs habe kaum noch Ertrag gebracht. Die Versorgung der Rinderbestände sei akut gefährdet – erste Betriebe fangen an, ihre Bestände zu reduzieren.

Ein Problem der vergangenen zwei Wochen waren auch die vielen Feldbrände bei den Erntearbeiten. Die Hitze habe dazu geführt, dass alle Felder knochentrocken seien, sagte Heino Beewen, Geschäftsführer des Versicherungsmaklers Landvolkdienste. Es habe nicht mal nächtlichen Tau gegeben. „Es braucht nur einen kleinen Funken, und dann haben wir Flächenbrände.“