Oldenburg Der entlassene EWE-Chef Matthias Brückmann wird am Donnerstag nicht wie erwartet vor Gericht auf seine ehemaligen Vorstandskollegen treffen: Das Landgericht hat Michael Heidkamp und Nikolaus Behr als Zeugen überraschend wieder abgeladen. Offenbar hofft die Kammer auf eine gütliche Einigung am Donnerstag, wohl deshalb gibt es auch noch keine weiteren Prozesstermine. An der Anordnung des Gerichts, dass Brückmann als Kläger persönlich in Oldenburg erscheinen muss, ändert die Abladung nichts.

Die EWE hatte ihren Vorstandschef Brückmann im Februar 2017 fristlos entlassen. Kündigungsgrund waren eine eigenmächtig veranlasste 253 000-Euro-Spende an die ukrainische Stiftung der Boxerbrüder Klitschko und eine „Vielzahl diverser grober Verfehlungen“. Brückmann hält den Rauswurf für rechtswidrig und fordert von der EWE 450 000 Euro ausstehende Gehaltszahlungen. Die EWE fordert im Gegenzug von Brückmann 40 000 Euro zu viel gezahlte Tantiemen zurück.

Dass sich Brückmann und die EWE in einem Zivilprozess vor dem Landgericht um die Kündigung streiten und nicht vor einem Arbeitsgericht, hat mit der besonderen Stellung eines Vorstands zu tun. Brückmann war kein Angestellter; er stand nicht als Arbeitnehmer in einem Weisungsverhältnis zu seinem Arbeitgeber EWE AG. Als Chef war er sozusagen selbst die AG, es streiten sich also zwei Organe des Unternehmens.

Michael Heidkamp, aktuell Marktvorstand der EWE, und Nikolaus Behr, ehemaliger Personalvorstand, sollten zu den Vorgängen rund um die Klitschko-Spende aussagen. Kommt es am Donnerstag zu keiner Einigung, wird ihre Befragung nachgeholt.

