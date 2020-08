Frage Des Tages: Sollte es in Niedersachsen grundsätzlich eine Mietpreisbremse geben?

Varel

Sanierung Der B 437 In Varel Richtung Wesermarsch gibt es kein Durchkommen

Am Montag hat die Sanierung der Bundesstraße 437 in Varel begonnen. In Richtung Wesermarsch ist die Straße nun voll gesperrt. Die Bauarbeiten in drei Teilabschnitten dauern bis Ende Oktober.