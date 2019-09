Oldenburg Die Diakonie im Oldenburger Land bietet am Freitag, 27. September, von 15.30 bis 18 Uhr in Oldenburg (Kastanienallee 9) eine Informationsveranstaltung für ein freiwilliges Jahr im Ausland an. Während der Veranstaltung berichten ehemalige Teilnehmer von ihren Erfahrungen im evangelischen Freiwilligendienst.

Die Diakonie vermittelt u.a. nach Großbritannien, Italien, Lettland, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Auch Einsätze in Argentinien, Bolivien, Südafrika und USA sind möglich. Während der neun bis zwölf Monate des Diakonischen Jahres im Ausland lernen junge Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren andere Länder, Kulturen und Berufe kennen.

Mehr Infos unter www.djia.de