Frühchen: Klinik informiert

Oldenburg Der 17. November ist seit vielen Jahren der Weltfrühgeborenentag. Dazu informiert die Universitätsklinik für Kinder‐ und Jugendmedizin im Klinikum Oldenburg am Sonntag, 17. November (15 - 17 Uhr, Eingang „An den Voßbergen“ in Oldenburg). Sie gehört mit der Klinik für Neonatologie, Pädiatrische Intensivmedizin und Kinderkardiologie zu den größten Frühgeborenenzentren in Deutschland. Die Kinderklinik Oldenburg will auf die Belange von Frühgeborenen und ihren Familien aufmerksam machen. Jährlich werden im Klinikum 550 Früh-‐ und Neugeborene medizinisch versorgt.