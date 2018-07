Oldenburg Anlässlich des diesjährigen Offis-Tages trafen sich rund 150 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im Dialog mit der Wissenschaft. Der Nachmittag stand unter dem Motto „Digitalisierung der Gesellschaft“.

„Es ist richtig und gut, dass die Digitalisierung nun seitens Wirtschaft und Politik als eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft wahrgenommen wird“, sagte Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Nebel, Vorstandsvorsitzender des Offis, in seiner Begrüßung der Gäste – darunter Björn Thümler, der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, und Dr. Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen. Die niedersächsische Landesregierung hat das Thema Digitalisierung mit an erste Stelle gesetzt und mehrere Maßnahmen geplant. So soll das Offis künftig in Kooperation mit dem Forschungsinstitut L3S in Hannover in einem landesweit agierenden Kompetenzzentrum für Digitalisierung arbeiten. Das Zentrum soll Anfang 2019 starten. Die Grundfinanzierung des Offis soll um 1,6 Millionen Euro auf insgesamt fünf Millionen Euro pro Jahr erhöht werden.