Oldenburg Hochinteressante Themen werden auch in diesem Jahr beim Oldenburger Mukoviszidose-Symposium behandelt. Es findet an diesem Samstag, 29. Februar, von 9 bis 13 Uhr im Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg (Damm 38-44) statt. Veranstalter ist das CF-Zentrum (CF = Cystische Fibrose) der Klinik für Pädiatrische Pneumologie und Allergologie in der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Oldenburg.

In diesem Jahr geht es unter anderem um neue Diagnostikkonzepte, aber vor allem auch um die Veränderungen der Darmflora und die Auswirkungen auf den Rest des Organismus, sowie darum, wie durch die Ernährung Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung Mukoviszidose genommen werden kann.

Das Symposium dient aber nicht nur zur Information über medizinische Aspekte, sondern auch dem Gedankenaustausch zwischen Betroffenen, Angehörigen sowie Ärztinnen und Ärzten und anderen an der Behandlung beteiligten Fachleuten.

„In den letzten Jahren ist das Mikrobiom des Darms – also die Gesamtheit aller Mi­kroorganismen im Darm – zunehmend in den Fokus gerückt, nicht nur in diagnostischer, sondern auch in therapeutischer Hinsicht“, erklärt der Leitende Arzt Dr. Holger Köster, Veranstalter und Zen­trumsleiter. „Um mehr Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir Expertinnen und Experten hierzu aus ganz Deutschland eingeladen.“ Erstmals seit seinem Amtsantritt als Direktor des neuen Institutes für Medizinische Mikrobiologie und Virologie am Klinikum Oldenburg wird Prof. Dr. Axel Hamprecht beim CF-Symposium referieren und über neueste mikrobiologische Nachweisverfahren bei CF berichten.

Erwartet werden zu dem Oldenburger Mukoviszidose-Symposium mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Region. Anmeldungen werden erbeten per E-Mail unter fortbildungen@klinikum-oldenburg.de oder auch unter Tel. 0441/403-3336.