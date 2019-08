Neues Mikroskop für Uni Oldenburg

Oldenburg /Hannover Die Uni Oldenburg kann sich über ein neues Großgerät freuen. Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Landtags hat am Mittwoch grünes Licht für die Anschaffung eines ultraschnellen Transmissions-Elektronenmikroskops gegeben. Die Hälfte der Gesamtkosten in Höhe von 3,2 Millionen Euro trägt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), 325 000 Euro kommen vom Land und weitere 1,28 Millionen steuert die Universität selbst bei. Das Gerät ist in der Lage, einzelne Atome abzubilden.