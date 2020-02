Rekord bei Stunde der Wintervögel

Oldenburg /Hannover Neuer Rekord bei der „Stunde der Wintervögel“: Mehr als 143 000 Menschen haben bei der Vogelzählaktion des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) und seines bayerischen Partners Landesbund für Vogelschutz (LBV) mitgemacht. Das sind über 5000 mehr als 2019, teilte der Nabu am Donnerstag mit. Aus 97 000 Gärten und Parks wurden bei der 10. Auflage im Januar insgesamt über 3,6 Millionen Vögel gemeldet. In Niedersachsen beteiligten sich erneut mehr als 15 000 Vogelfreunde, im Oldenburger Land waren es fast 2300 Teilnehmer. „Die hohe Beteiligung freut uns sehr“, sagte Nabu-Bezirksgeschäftsführer Oliver Kraatz. Sie zeige, dass sich immer mehr Menschen aktiv für die heimische Natur einsetzen wollen.

Der Haussperling ist in 2020 erneut der meistgezählte Wintervogel in Niedersachsen. Die Vogelbeobachter regis­trierten bei der „Stunde der Wintervögel“ laut Nabu insgesamt knapp 73 000 Exemplare. Der Haussperling lag damit deutlich vor den übrigen gesichteten Vogelarten. Am nächsthäufigsten landeten die Kohlmeise (rund 49 100), Blaumeise (rund 37 900), die Amsel (rund 31 400) und der Feldsperling (rund 30 500) in den beobachteten Gärten und Parks. Auch bundesweit lag der Haussperling mit rund 660 200 Exem­plaren klar vor der Kohlmeise (rund 503 900).