Hinweise in der Natur beachten

Oldenburg Die Ausgangsbeschränkungen und das sonnige Wetter machen Natur- und Landschaftsschutzschutzgebiete daher in diesen Tagen zu einem beliebten Ausflugsziel. Aufgrund der attraktiven Erholungsmöglichkeiten strömen deutlich mehr Menschen als sonst in die Schutzgebiete.

Für den Natur- und Artenschutz sind die Besuchermassen aber in manchen Gebieten problematisch. „Viele Besucher wissen einfach nicht, dass man in Naturschutzgebieten die Wege nicht verlassen darf“, sagt Jörg Grützmann von der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Oldenburg, einer Fachgruppe des NABU im Oldenburger Land. Bodenbrüter wie Feldlerche oder Kiebitz geben ihre Nester auf, wenn sie aufgescheucht werden. Die Brut ist dann verloren“. Zudem kommen derzeit viele Pflanzen unter dem Schutz der Laubdecke aus der Erde. In den Naturschutzgebieten sind darunter zahlreiche seltene Arten, die nun drohen, zertrampelt zu werden. Der NABU betont, dass Spaziergänger in den Naturschutzgebieten willkommen sind, bittet aber darum, die geltenden Regeln einzuhalten, damit die Natur keinen Schaden nimmt.