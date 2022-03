Das bringt der NWZ-Tag: Hohe Spritpreise verursachen Sorgenfalten bei Spediteuren und Taxifahrern

Oldenburg Moin liebe Leserinnen und Leser,

an diesen Themen arbeiten meine Kolleginnen und Kollegen in den NWZ-Redaktionen heute für Sie:

Der Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen bestimmen weiterhin unseren Tag. Der Blick auf die Preistafel an der Tankstelle verursacht nach wie vor Sorgenfalten, die hohen Spritpreise sind für alle belastend. Die Niederlande haben angesichts der anhaltenden Rekordpreise jetzt die Spritsteuern gesenkt. Die Kollegen aus unserer Ostfriesland-Redaktion fragen nach, ob es jetzt vermehrt zu Tanktourismus in unserem Nachbarland kommt.

Darüber hinaus bringen sie in Erfahrung, wie es der Fischerei und dem Inselfährverkehr mit den Preiserhöhungen geht. Im Oldenburger Land hören wir uns bei Speditionen und Taxiunternehmen um. Der Tankstellenbetreiber der Score-Tankstelle in Emden berichtet von dem harten Preiskampf und erklärt, warum sich die Spritpreise teilweise 20-mal am Tag ändern.

In Deutschland wird aufgrund der Energieknappheit ein autofreier Sonntag diskutiert. Wirtschaftsminister Robert Habeck ist darüber hinaus für ein Gasspeichergesetz, um Engpässen in der Energieversorgung im nächsten Winter vorzubeugen – wir berichten darüber.

Die ganze Region organisiert zur Zeit Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge aus der Ukraine. In Ofen (Kreis Ammerland) wird eine Sporthalle vorbereitet. Ein Auricher Kieferchirurg hat zudem einen Hilfskonvoi begleitet und erzählt meinen Kollegen aus Ostfriesland von seinen Erlebnissen. Zum Angriffskrieg in der Ukraine halten wir Sie auch nach wie vor in unserem Liveblog auf dem Laufenden.

Im Ammerland ist nach dem tödlichen Unfall an einer Kreuzung in Augustfehn nun neben einem Kreisel auch ein Tempolimit im Gespräch.

Nachdem der Rettungshubschrauber „Christoph 26“ (ADAC) am Wochenende bei der Landung beschädigt wurde, fragen meine Kollegen nach, ob es zeitnah Ersatz gibt. Der Hubschrauber ist auch für Einsätze auf den ostfriesischen Inseln wichtig.

Herzliche Grüße und einen guten Start in die Woche

Ihre Marie Poenisch