IG Metall spricht Martina Bruse das Vertrauen aus

Oldenburg Die IG Metall Oldenburg hat auf ihrer Delegiertenversammlung am Samstag Martina Bruse mit 98,9 Prozent zur 1. Bevollmächtigten und Kassiererin wiedergewählt. Somit wurde die Geschäftsführung der IG Metall bestätigt. Gorm Welzel folgt als 2. Bevollmächtigter auf Rainer Bosse.

Die Wiedergewählte sagte zur erneuten Wahl: „Ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen. Aus Veränderung wird Fortschritt. Durch uns wird aus Fortschritt ein fairer Wandel. Wir werden die IG Metall Oldenburg zukünftig noch stärker aufstellen, um die Interessen unserer Mitglieder kraftvoll zu vertreten.“ Martina Bruse ist 52 Jahre alt, verheiratet und lebt in Oldenburg. Sie arbeitete schon in verschiedenen Funktionen für die IG Metall in Oldenburg und Wilhelmshaven.