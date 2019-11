Oldenburg Welche Innovationen sind erforderlich, damit Wind zu einer der weltweit wichtigsten Quellen für kostengünstige Stromerzeugung werden kann? Unter Federführung des National Renewable Energy Laboratory (NREL) des US-Energieministeriums hat ein internationales Team von Wissenschaftlern die drei größten Herausforderungen für die Windenergieforschung identifiziert. Prof. Dr. Joachim Peinke und Dr. Stephan Barth vom Zentrum für Windenergieforschung (ForWind) an der Universität Oldenburg gehören zu dem Team, das seine Ergebnisse nun veröffentlichte.

Experten aus den USA, Deutschland, Dänemark, Finnland, Schweden, Spanien und Norwegen haben in der Studie die drei größten Herausforderungen formuliert, vor denen die Windenergieforschung steht. Die insgesamt 29 Forschenden um die drei Hauptautoren Katherine Dykes (TU Dänemark) sowie Paul Veers und Eric Lantz (NREL) identifizieren darin Aufgaben für die wissenschaftliche Gemeinschaft, um Fortschritte zu erreichen.

• Erste Herausforderung: Ein besseres Verständnis der Windressourcen und -strömungen in dem Bereich der Atmosphäre, in dem Windenergieanlagen Strom erzeugen. Um mehr Energie zu gewinnen, werden Windenergieanlagen immer höher und in größeren Entfernungen zueinander aufgebaut. Wissenschaftler müssen daher die Dynamik des Windes in diesen Höhen und Größenordnungen verstehen.

• Zweite Herausforderung: Struktur- und Systemdynamik der größten rotierenden Maschinen der Welt. Windenergieanlagen sind heute die größten flexiblen, rotierenden Maschinen der Welt, mit Blattlängen von mehr als 80 Metern und Türmen von weit über 100 Metern Höhe. Die Forschenden müssen die Atmosphäre verstehen und auch abschätzen, wie sich bauliche Sicherheit und effiziente Stromerzeugung gleichzeitig gewährleisten lassen.

• Dritte Herausforderung: Windenergieanlagen so zu planen und zu betreiben, dass sie die Zuverlässigkeit und Resilienz (Widerstandskraft) des Stromnetzes unterstützen und fördern. Höhere Einspeisungen aus Wind- und Sonnenenergie werden die Stromnetze der Zukunft drastisch verändern. Im Mittelpunkt der Forschung stehen die Simulation atmosphärischer Strömungen, die individuelle Turbinendynamik und die Anlagenregelung im Zusammenspiel mit dem übergeordneten Stromsystem.