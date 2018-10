Oldenburg Lastwagen, Pendlerverkehr, Rückstaus in Baustellen, dazu die Urlauber auf dem Weg an die Nordseeküste – auf den Autobahnen und Bundesstraßen ist reichlich Betrieb. Und man hat das Gefühl, dass der Verkehr immer mehr zunimmt. Eine Übersicht:

Wie wird die Menge des Verkehrs ermittelt?

Der Eindruck ist richtig: Die Verkehrsmengen haben im Laufe der Jahre teilweise enorm hohe Ausmaße erreicht. Das sagen die Zahlen der Bundesanstalt für Straßenwesen. Sie führt zwei wichtige Statistiken. Es gibt eine manuelle Zählung auf den Autobahnen und Bundesstraßen. Für jede Straße und für jeden Abschnitt werden die Verkehrsmengen manuell ermittelt. Die letzte manuelle Zählung liegt drei Jahre zurück und fand 2015 statt. Die nächste findet 2020 statt. Es gibt eine zweite Quelle, dabei handelt es sich um automatische Zählstellen, die an den Autobahnen und Bundesstraßen eingerichtet sind. In Oldenburg sind die Zählstellen beispielsweise auf der A 29, A 28 und A 293.

Dazu erläutert Joachim Delfs, Leiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Oldenburg: „Bei den Dauerzählstellen werden die Ergebnisse aufsummiert und dann Mittelwerte errechnet. Bei den manuellen und sonstigen temporären Zählungen (Seitenradar-Messgeräte) werden aus den Ergebnissen der Zählzeiträume Hochrechnungen für längere Zeiträume und Durchschnittswerte ermittelt, wofür es erprobte Methoden und verbindliche Richtlinien gibt.“

Was sagen die Zahlen für den Nordwesten?

Zunächst einmal das Ergebnis der manuellen Zählung von 2015: Ein stark befahrenes Autobahnstück ist zwischen Bremen-Hemelingen und Bremen-Arsten (A1). 118 300 Fahrzeuge wurden gezählt, davon mehr als 15 Prozent Lastwagen (18 000). In Oldenburg ist der am stärksten frequentierte Autobahnabschnitt zwischen Haarentor und Eversten mit mehr als 70 000 Fahrzeugen täglich, davon 6,8 Prozent (4774) Schwerlastverkehr. Die automatischen Zählstellen haben für 2016 (neuere Zahlen liegen nicht vor) sogar noch höhere Werte ermittelt. An der Zählstelle Oldenburg-Haarentor wurden 74237 Fahrzeuge gezählt, davon 4926 Lastwagen. Die Zahlen geben immer den Wert für beide Fahrtrichtungen an. An der Weserbrücke wurden für 2016 Durchschnittstageswerte von 120 301 Fahrzeuge ermittelt, davon 19173 Lastwagen. Beides, Weserbrücke und Haarentor, sind für den Nordwesten Spitzenwerte. Überhaupt ist die A 1 die Transportstrecke für den Lastwagenverkehr. In Uphusen werden dort 102347 Fahrzeuge gezählt, der Anteil für den Lkw-Verkehr ist aber höher (17,4 Prozent). In Groß Ippener beträgt der Lkw-Anteil sogar 22,7 Prozent. Das heißt, dass jedes fünfte Fahrzeug ein Lastwagen ist. Der Schwerpunkt bei Bremen-Hemelingen hat sicherlich auch damit zu tun, dass es für die Weserquerung keine Alternative gibt.

Und wie steht es um die Bundesstraßen?

2015 hat man den täglichen Verkehr auf der B 210 bei Jever gemessen. 16400 Fahrzeuge, davon 7,1 Prozent Lkw. Auf der B 437 bei Friedeburg waren 6000 Fahrzeuge täglich unterwegs, auf der B 436 bei Friedeburg 7800 (Strecke zur Autobahn 29, Lkw-Anteil 7,2 Prozent). Wesentlich höher ist der Lkw-Anteil auf der B 213 bei Lastrup (Kreis Cloppenburg). Dort beträgt er teilweise 36 Prozent (von 12 000 Fahrzeugen). Eine der meist befahrenen Bundesstraße ist die von der Weser nach Ostfriesland führende B 437. Im Wesertunnel und auf dem Abschnitt zwischen Wesertunnel und Rodenkirchen werden täglich 18900 Fahrzeuge gezählt, 12,8 Prozent davon Lastwagen. In Ostfriesland ist Aurich (B 72) ein stark frequentiertes Ziel: Knapp 20000 Fahrzeuge täglich.

Wie man die Ergebnisse bewerten?

Ökonomen würden sagen: Viel Verkehr ist ein Anzeichen von laufender Konjunktur. Die prosperierende Wirtschaft kann man ablesen am hohen Anteil des Lastwagenverkehrs. Bei Stapelfeld auf der B 213 – Verbindung Richtung Niederlande – sind 21252 Fahrzeuge täglich unterwegs, 4758 davon Lkw. Auch in der Wesermarsch zeigt sich die Bedeutung der Weserhäfen auf der B 211 (Messstelle Altenhuntorf: 9996 Fahrzeuge, 1638 Lkw, also mehr als 16 Prozent).

Auf der anderen Seite zeigt sich die Bedeutung Oldenburgs als Pendlerstadt. Es gibt mehr Einpendler als Auspendler, und das schlägt sich auch in den Fahrzeugmengen nieder, die die Verkehrsadern A 28, A 293 und A 29 aufnehmen, dazu die B 401 Richtung Emsland und die B 211 Richtung Wesermarsch. 12 191 Ammerländer arbeiten regelmäßig in Oldenburg. Aus dem Landkreis Oldenburg pendeln immerhin 8914 Arbeitnehmer regelmäßig nach Oldenburg. Oldenburg hat nach der Statistik der Agentur für Arbeit die meisten Einpendler, nämlich 41 270. Gleich in drei Richtungen pendeln die Arbeitnehmer und Selbstständigen aus dem Landkreis Oldenburg (32 843), Richtung Südoldenburg, Richtung Stadt Oldenburg und Richtung Delmenhorst. Verkehrsexperten sagen auch, dass der Verkehr jährlich um ein bis zwei Prozent zunimmt.