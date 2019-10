Kammer sucht Energie-Scouts

Oldenburg Der Wettbewerb „Energie-Scouts“ der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) geht in die dritte Runde. Bis zum 8. November können sich interessierte Unternehmen mit ihren Auszubildenden dazu anmelden. Mit dem Projekt ermuntert die IHK Auszubildende, in ihren Unternehmen nach „Energiefressern“ zu suchen und Vorschläge für Einsparmöglichkeiten zu erarbeiten. Für Firmen, die sich zunächst über den Wettbewerb informieren wollen, gibt es eine Informationsveranstaltung der IHK am 18. Oktober in Oldenburg (Anmeldung bis 16. Oktober).

Die besten Vorschläge von Auszubildenden-Teams wird die IHK im kommenden Jahr auszeichnen. Bislang haben bei den Wettbewerben 30 Energie-Scout-Teams teilgenommen.

Mehr Infos unter www.ihk-oldenburg.de/energiescouts