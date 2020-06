An Der Nordseeküste: Die Seehunde werden aus der Luft gezählt

Oldenburg /Küste Runder Kopf, Schnurrbart und tiefschwarze Knopfaugen - so tauchen Seehunde aus der Nordsee auf. Urlauber lieben die kleine Robbenart, die im Wattenmeer lebt. Schiffsfahrten zu den Seehundsbänken sind für viele Touristen ein Höhepunkt im Urlaub. In jedem Sommer werden die Meeressäuger gezählt. Am Montag sollen an der niedersächsischen Küste die ersten Flugzeuge aufsteigen, um aus der Luft den Bestand zu ermitteln. Fünf Flug- und Zähltage sollen es bis Ende August werden. Fragen und Antworten dazu:

Wie hat sich der Bestand der Seehunde im Wattenmeer entwickelt?

An der niedersächsischen Nordseeküste lebe „ein sehr stabiler und vitaler Seehundbestand“, teilte das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel (Laves) vergangenes Jahr mit. 2019 wurden 9836 Tiere gezählt, darunter eine Rekordzahl von 2711 Jungen.

Das war nicht immer so. Mitte der 1970er Jahre gab es nur noch etwa 1100 Seehunde in Niedersachsen. Dank besseren Schutzes erholte sich die Population. Zwar brachte 1988 und 2002 eine Krankheit, die Seehundstaupe, herbe Rückschläge. Doch seit einigen Jahren leben immer knapp unter 10 000 Seehunde an den niedersächsischen Küsten.

Im ganzen Wattenmeer von den Niederlanden bis Dänemark wurde der Bestand vergangenes Jahr auf 40 800 Tiere geschätzt.

Wie sind die Flüge organisiert?

Alle Wattenmeer-Anrainer, also die Niederlande, die deutschen Bundesländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie Dänemark erfassen die Bestände zeitgleich. So sollen Doppelzählungen bei den sehr mobilen Seehunden vermieden werden.

In Niedersachsen starten die Propellermaschinen jeweils von Emden, von Mariensiel bei Wilhelmshaven und von Nordholz bei Cuxhaven. An Bord sind jeweils ein oder zwei Zähler, meist Jäger im ehrenamtlichen Einsatz. Sie zählen die Seehunde auf den Sandbänken nicht nur, sondern fotografieren und kartieren die Liegegebiete.

Dabei werden auf den ersten Flügen vor allem Jungtiere gezählt, sagt Annika Bostelmann, Sprecherin des Wattenmeersekretariats. Auf den Flügen später im Sommer während des Fellwechsels der Seehunde werde die Gesamtpopulation erfasst. Das Sekretariat in Wilhelmshaven organisiert die Kooperation der Anrainer im Weltnaturerbe Wattenmeer.

Ist die Zählung schwierig?

Den Piloten verlangt die Zählung nach Angaben des Laves viel ab. Sie müssen die Seehundsbänke in etwa 150 Meter Höhe überfliegen. Sind die Maschinen höher, ist weniger zu sehen. Sind sie tiefer, besteht das Risiko, dass sie die Seehunde stören.

Geflogen wird bei Niedrigwasser, wenn die meisten Tiere sich auf dem Sand ausruhen und um ihre Jungen kümmern. Erfahrungswerten zufolge ist während der August-Zählungen immer ein knappes Drittel der Tiere im Wasser auf der Jagd nach Fisch. Das werde bei der Schätzung der Gesamtpopulation berücksichtigt, hieß es im Zählbericht des Wattenmeersekretariats für 2019.

Und was ist mit der Kegelrobbe?

Die Kegelrobbe lebt als zweite Robbenart im Wattenmeer. Sie ist deutlich größer und schwerer als der Seehund und hat eine spitzere Schnauze. Die Kegelrobbe war an den deutschen Küsten fast ausgestorben. In den vergangenen Jahren hat sie sich von Großbritannien her wieder ausgebreitet. Auch die Kegelrobben werden gezählt - die Jungtiere im Winter, die Gesamtpopulation im April und Mai, wie Bostelmann sagt. Die Kegelrobbe ist aber seltener. 2019 wurden an der niedersächsischen Küste 451 Tiere gezählt. Entlang der ganzen Wattenmeerküste einschließlich Helgoland waren es 6538 Tiere.