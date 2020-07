Küstenautobahn: Bürgerinformation in Corona-Zeiten

Oldenburg In Zeiten der Corona-Pandemie sind Bürger-Informationsveranstaltungen über Bauprojekte schwierig zu organisieren. Dass es auch unter erschwerten Bedingungen geht, zeigte eine im Internet übertragene Informationsveranstaltung zum 7. Bauabschnitt der Küstenautobahn 20, die die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr organisiert hatte. Der 7. Bauabschnitt der A 20 ist ein Abschnitt bei Drochtersen im Kreis Stade, wo die Küstenautobahn auf die A 26 trifft. Mehr als 100 Teilnehmer hatten sich bei der Straßenbaubehörde gemeldet, die virtuell an der Veranstaltung teilnahmen, im Chat Fragen stellen konnten oder Redebeiträge lieferten. 67 Fragen mussten die Planer und Beteiligten an dem Projekt Küstenautobahn beantworten – von Naturschutzbelangen bis zu komplizierten Lärmberechnungen. Antworten auf wichtige Fragen zur A 20:

Warum fand die Bürgerinformation im Netz statt ?

Grund für die im Netz übertragene Informationsveranstaltung war der Ausfall einer Bürgerinformation zum 7. Bauabschnitt am 10. März gewesen, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war, erläuterte Frank Zielesny, Gesamtprojektleiter der Küstenautobahn (Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Oldenburg). Ausführlich erläuterten Zielesny und seine Mitarbeiter das Plan- und Genehmigungsverfahren der A 20 (allein für den 7. Bauabschnitt 38 Aktenordner, 16 davon Gutachten).

Wie ist der Stand der Planung für die A 20 ?

Für den ersten Abschnitt der A 20 (Westerstede-Hahn-Lehmden) gibt es einen Planfeststellungsbeschluss, allerdings auch Klagen. Die Straßenbaubehörde musste die Planung hinsichtlich der Reinigungsleistung der Straßenentwässerung noch einmal ändern. Deshalb wurden die Unterlagen erneut ausgelegt. Die Frist für Einwendungen endet an diesem Mittwoch, 8. Juli. Einen Termin für eine mündliche Verhandlung beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig dazu gibt es noch nicht (der erste musste wegen der Nachbesserungen verschoben werden). Als Nächstes erwartet die Straßenbaubehörde die Planfeststellung im Abschnitt 6 bei Bremervörde. Für Abschnitt 2 (Hahn-Lehmden-Schwei) sollen Erörterungstermin und Planfeststellungsbeschluss im Jahr 2021 erfolgen. Für den Abschnitt 7 (Elm-Kreuz Kehdingen) wird der Planfeststellungsbeschluss 2022/23 erwartet. Die anderen Abschnitte sind in der Planung noch etwas zurück.

Wie werden Bürger vor Lärm geschützt ?

In dem Abschnitt 7 zum Beispiel durch Lärmschutzwände und -wälle (bis zu 6,50 Meter hoch). Besonders kniffelig sind Überquerungen von Straßen beziehungsweise der Bahnlinie beim Ort Burweg (der Straßenwall hat dort eine Höhe von 15 Metern). Eine Lärmschutzwand sei effektiver als Flüsterasphalt, sagen die Ingenieure.

Wie wird die Natur geschützt ?

Ein Autobahnbau ist natürlich ein schwerer Eingriff in die Natur. Deshalb müssen die Autobahnbauer „ausgleichen“: Das geschieht durch Grünlandextensivierung, aber auch mithilfe von Querungshilfen für Fledermäuse und ein Uhu-Pärchen bei Bossel.