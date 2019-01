Landesamt warnt Jäger vor Virus

Oldenburg Jäger in Ostniedersachsen müssen wegen einer Viruserkrankung bei Wildschweinen Vorsicht walten lassen. Die Aujeszkysche Krankheit sei derzeit in den Kreisen Northeim und im Heidekreis nachgewiesen, sagte die Sprecherin des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Oldenburg, Silke Klotzhuber.

Jäger dürften ihren Hunden deswegen nicht die Eingeweide von Wildschweinen zu fressen geben. Für Schweine sei die Erkrankung nicht dramatisch, für Hunde und Katzen verlaufe sie aber tödlich. Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich. Jäger, die auch Schweinehalter seien, müssten zudem darauf achten, dass die Hausschweine vor einer Einschleppung des Virus geschützt würden. Die Gefahr, die von der Aujeszkyschen Krankheit ausgehe, sei aber nicht mit der der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zu vergleichen. Meldepflichtig ist die Krankheit bei Hausschweinen, nicht aber bei Wildschweinen.