Hotels und Pensionen öffnen bald

Oldenburg /Leer Urlauber dürfen ab 25. Mai wieder in Hotels und Pensionen übernachten. Darauf weist die Ostfriesland Tourismus GmbH in Leer hin. Sie bewirbt den Tourismus im Ammerland, in den Kreisen Aurich, Friesland, Leer und Wittmund sowie in den Städten Emden und Wilhelmshaven. Bei Ferienhäusern und Ferienwohnungen bleibt es hingegen bei der 7-Tage-Wiederbelegungsfrist. Campingplätze und Wohnmobilstellplätze dürfen mit 50 Prozent ihrer Kapazitäten öffnen. Ebenfalls öffnen ab 25. Mai dürfen Jugendherbergen, Landschulheime und Familienbildungsstätten. Urlaub auf dem Bauernhof ist laut Landesregierung ebenfalls zugelassen, wenn es sich um Ferienwohnungen, Ferienhäuser oder Wohnmobilstellplätze handelt. Die Einzelheiten der Öffnungsbedingungen gibt die Landesregierung an diesem Freitag bekannt.

Mehr Infos unter www.ostfriesland.travel/service/corona-ostfriesland-hinweise-fuer-urlauber