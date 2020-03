Oldenburg Je näher das Coronavirus an den Lebensmittelpunkt der Menschen rückt, desto mehr Fragen stellen sich die Menschen im Nordwesten. Die Redaktionen der Nordwest-Zeitung liefern die Antworten zu Übertragungen, Hintergründen und mehr. Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Sie haben eine Frage, die Sie gerne beantwortet haben möchten? Schreiben Sie uns mit dem Betreff „Leserfrage zum Coronavirus“ an red.online@nwzmedien.de.

Werden Blutspenden auf das neue Coronavirus hin untersucht?

Nein, denn das Virus ist im Blut nicht zu finden. Um Ansteckungen beim Spenden zu vermeiden, weist das DRK derzeit allerdings am Eingang zu den Blutspenden per Aushang darauf hin, dass Kranke oder Menschen, die in Risikogebieten waren, nicht spenden sollen.

Wie läuft die häusliche Quarantäne ab?

Wer unter Quarantäne steht, darf das Haus oder die Wohnung für 14 Tage nicht verlassen. Die vom Robert Koch-Institut aufgestellten Regeln für diesen Fall sehen unter anderem vor, dass es nicht gestattet ist, Besuch zu empfangen.

Fragen & Antworten Das Coronavirus in Oldenburg und Ostfriesland

Wer unter Quarantäne steht, ist außerdem angehalten, zweimal täglich Fieber zu messen und ein Tagebuch zu Symptomen, Körpertemperatur und Kontakten zu weiteren Personen zu führen. Verstöße gegen eine angeordnete Quarantäne können mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden.

Wie lange ist man Überträger des Virus, wenn man sich infiziert hat?

Wissenschaftler gehen derzeit von einer Inkubations­zeit – der Phase von der Anste­ckung bis zum Ausbruch der Krankheit – von zwei bis zu 14 Tagen aus. In dieser Phase sind Kranke bereits Überträger des Virus, auch wenn sie selbst noch gar keine Symptome verspüren. Wie lange Kranke nach Ausbruch der Krankheit ansteckend sein können, ist derzeit noch unklar.

Händewaschen oder desinfizieren?

Zum Runterladen und immer wieder anhören:

Der Hygiene-Experte der Oldenburger Kliniken antwortet auf grundlegende Fragen.

Coronavirus oder Covid-19?

Häufig gehen die Begrifflichkeiten etwas durcheinander. Streng genommen ist die Bezeichnung „Coronavirus“ in Bezug auf die aktuelle Krankheitswelle nur halb richtig.

Als „Coronavirus“ bezeichnet man die komplette Virus-Familie. Der „neue“ oder „neuartige“ Coronavirus bezeichnet den Virus, der aktuell weltweit für Aufregung sorgt. Die fachlich korrekte Bezeichnung ist „SARS-CoV-2“. Dieser verursacht die Krankheit Covid-19.