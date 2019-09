Oldenburg So einfach, so aktuell: Mehr als 16.000 Leserinnen und Leser bekommen unsere aktuellen Nachrichten aus der Region bis zu dreimal täglich direkt auf ihr Smartphone geschickt. Sie schicken uns Anregungen, Grüße – und wir antworten. Das soll auch so bleiben. Doch ab dem 7. Dezember wird das leider nicht mehr über WhatsApp funktionieren. Der Messenger-Service hat sich entschlossen, Dienste nicht mehr zu unterstützen, durch die Nachrichten an sehr viele Nutzer gleichzeitig verschickt werden können.

Auf unseren beliebten Service wollen wir dennoch nicht verzichten. Deshalb steigen wir bis spätestens Dezember komplett auf andere Messenger-Dienste um und bieten Ihnen bereits jetzt Alternativen an: zunächst den Facebook-Messenger und Telegram. Der Facebook-Messenger dürfte allen bekannt sein, die ein Konto bei Facebook haben. Telegram ist ein anderer Anbieter, der aber sehr ähnlich wie WhatsApp oder der Facebook-Messenger funktioniert. Sie empfangen wie gewohnt die aktuellen Nachrichten aus der Online-Redaktion, können selbst Nachrichten an die Redaktion schreiben und unsere Suchfunktion nutzen, indem Sie einen Suchbegriff hinter einer Raute als Nachricht abschicken, zum Beispiel: #baskets oder #nordenham.

Um sich für die neuen Kanäle anzumelden, brauchen Sie nur auf eines der Symbole zu klicken, die Sie auf unserer neuen Übersichtsseite unter www.NWZonline.de/messenger finden. Dort werden Sie Schritt für Schritt angeleitet. Probieren Sie es einfach aus! Sie können sich jederzeit völlig unkompliziert wieder abmelden, indem Sie uns einfach die Nachricht „Stop“ schicken.

Unser Messenger-Service ist übrigens kostenlos. Beachten Sie allerdings die Konditionen Ihres Mobilfunkvertrages, falls Sie mobiles Internet verwenden.

Wenn wir Ihnen aktuelle Nachrichten schicken, führen Sie die Links hinter den Schlagzeilen auf Artikel der NWZ-Redaktionen. Wie auf NWZonline üblich, ist eine begrenzte Anzahl dieser Artikel frei verfügbar. Den unbegrenzten Lesegenuss und viele weitere Vorteile erhalten Sie mit unserem kostengünstigen NWZonline-Abo.

Anmeldung und weitere Infos: www.nwzonline.de/messenger