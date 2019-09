Oldenburg /München Der Trend zum Schnäppchentag nach dem amerikanischen Vorbild des Black Fridays schwappt seit einigen Jahren auch nach Deutschland. Der „schwarze Freitag“, in den USA immer der Freitag nach Thanksgiving, also in diesem Jahr der 29. November, steht für einen Tag voller Rabattaktionen im Einzelhandel. Black Friday wird als Begriff auch in Deutschland genutzt, aber selten vom Handel, denn: Der Begriff ist hierzulande als Wortmarke geschützt – zumindest noch.

Seit 2016 mahnt die Markeninhaberin Händler und Portale ab, die die Wortmarke ohne Lizenz nutzen (siehe Infokasten). Dies sorgte für Verunsicherung auch in der Region, viele Einzelhändler schufen neue Worte, um den zunehmenden Black-Friday-Hype zu nutzen, ohne die genaue Wortmarke zu nennen. „Black Freudays“ oder „Schnäppchen-Freitag“ sind solche Umschreibungen.

Bekannter Begriff

So bekannt der Begriff Black Friday im Einzelhandel auch sein mag: Der an diesem Donnerstag erwartete Entscheidung des Bundespatentgerichts in München wird in der Region nicht unbedingt mit Spannung entgegengesehen. „Wir sind als Verband zu Beginn der Abmahnungen zwar darauf angesprochen worden, aber seitdem ist das kaum noch Thema“, so Georg Berensen, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordwest. In diesem Jahr habe es, trotz anstehender Entscheidung, keine Anfragen gegeben. „Ich habe nicht das Gefühl, dass die Händler jetzt unbedingt auf das Urteil warten.“

Kein großer Stellenwert

Berensen hält es aber für richtig und sinnvoll, den Wortmarkenschutz aufzuheben. „Sobald der Begriff genutzt werden kann, werden sicher viele Einzelhändler drauf anspringen“, sagt er. Ähnlicher Meinung ist auch Hans-Georg Hess, Vorsitzender des Dachverbands Oldenburger Werbegemeinschaften. Zwar sei das Thema nie in den Gremien des Verbands, dem immerhin rund 700 Unternehmen angehören, besprochen worden, aber „für manche Mitglieder ist es sicher schöner, wenn sie den doch sehr bekannten Begriff nutzen können“. Jedoch, und eine ähnliche Formulierung nutzt auch Berensen: „Wenn es nicht geht, dann wird das auch kein Problem sein.“

Chancen stehen gut

Die Chancen auf eine Löschung der Marke stehen derweil gar nicht so schlecht. Die Markeninhaberin scheiterte jüngst in Österreich mit dem Versuch, sich Black Friday als Marke schützen zu lassen. Und auch das Deutsche Patent- und Markenamt hatte bereits der Löschung zugestimmt, da dem Begriff die für den Schutz der Marke erforderliche Unterscheidungskraft fehle.