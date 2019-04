Oldenburg Erneut eine große Ehre für die Nordwest-Zeitung: Chefreporter Karsten Krogmann und Online-Redakteur Christian J. Ahlers haben es mit ihrem Multimedia-Dossier „Die Akte Högel“ auf die Shortlist für den begehrten Henri-Nannen-Preis 2019 geschafft. Er gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für Journalisten in Deutschland und wird am 25. Mai in Hamburg vergeben.

Die NWZ ist von der Jury als einzige Regionalzeitung unter die zehn nominierten Beiträge in der Kategorie Dokumentation gewählt worden und konkurriert nun unter anderen mit Texten von Die Zeit, Spiegel oder auch GEO (Sehen Sie hier die Shortlist). In diese Kategorie gehören jour­na­listische Arbeiten, die einen komplexen Sachverhalt besonders ver­ständlich und anschaulich darstellen.

Der Fall des Krankenhausmörders Niels Högel ist nicht nur unfassbar – er ist auch komplex. Die NWZ, die für ihre Recherchen zu der Mordserie bereits mit dem Theodor-Wolff-Preis geehrt wurde, hat die verschiedenen Stränge in dem umfangreichen Multimedia-Dossier „Die Akte Högel“ aufbereitet.



Erst im November 2018 wurden Karsten Krogmann und Christian Ahlers gemeinsam in Stuttgart mit dem Deutschen Lokaljournalistenpreis für die Multimedia-Reportage „Dangast – Das gespaltene Dorf“ in der Kategorie Wirtschaft ausgezeichnet.