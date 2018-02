Wenn Antibiotika nicht mehr wirken

Oldenburg Dr. Robin Köck ist leitender Oberarzt am Institut für Krankenhaushygiene Oldenburg. Mit multiresistenten Keimen beschäftigt er sich täglich.

Welche Keime kommen in unseren Gewässern vor ?

In Badeseen und Flüssen gibt es immer eine große Zahl an Keimen – einige davon können auch Krankheiten auslösen. Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass das Oberflächenwasser in Seen und Flüssen keine Trinkwasserqualität hat, sagt Köck. „Für Trinkwasser gibt es strenge Grenzwerte. Auch das darf Bakterien enthalten – allerdings keine Darmkeime. Solche Darmkeime kommen in Badegewässern dagegen durchaus vor – für sie gibt es ebenfalls Grenzwerte.“ Das Ziel: Wer beim Baden etwas Wasser schluckt, soll sich dadurch nicht infizieren. Solche Darmkeime finden sich übrigens nicht nur in Gewässern, sondern unter Umständen auch in Lebensmitteln wie Salat oder Fleisch. Geringe Mengen Darmkeime in Seen sind also völlig normal und erst mal ungefährlich, sagt Köck. Wer zum Beispiel gerade eine Chemotherapie hatte, mit Antibiotika behandelt wird oder offene Wunden hat, sollte auf ein Bad aber verzichten.

Was ist anders an

multiresistenten Keimen ?

Es gibt keinen Erreger, der gegen alle Antibiotika empfindlich wäre, sagt Köck. Standard-Antibiotikaklassen, wie die Penizilline, wirken aber gegen die meisten Keime. „Jetzt lernt man zunehmend, dass es in der Umwelt Keime gibt, die gegen diese Standardklassen unempfindlich sind. Nach diesen Keimen wurde jetzt gezielt gesucht“, erklärt der Mediziner.

Welche Keime wurden

gefunden ?

Bei den gefundenen Keimen handelt es sich um Darm-Keime mit verschiedenen Resistenz-Eigenschaften. Gefunden wurden zum Beispiel sogenannte ESBL-Erreger. „ESBL meint eine Resistenzeigenschaft gegen Penizilline und andere, im ambulanten und stationären Versorgungsbereich häufig eingesetzte Antibiotika. Diese Keime sind in den vergangenen 15 Jahren deutlich häufiger geworden. Man kann sie aber in der Regel noch ganz gut behandeln“, so Köck. Zum Einsatz kämen dabei dann Reserve-Antibiotika wie Carbapeneme oder das Colistin. Beide werden in der Humanmedizin eigentlich nur in Krankenhäusern eingesetzt. „Sie werden nicht in Tablettenform angeboten und Colistin kann beim Menschen Nebenwirkungen verursachen“, so Köck.

Dr. Robin Köck BILD: Christian Korte Dr. Robin Köck BILD: Christian Korte Der Experte Dr. Robin Köck (39) ist leitender Oberarzt am Institut für Krankenhaushygiene Oldenburg. Es berät die Oldenburger Kliniken sowie weitere Akut-Krankenhäuser und Reha-Kliniken im Umgang mit multiresistenten Erregern und in anderen Fragen der Krakenhaus-Hygiene.

„ESBL-Keime kommen nicht nur beim Menschen vor, sondern auch bei Tieren. Nutztiere dürfen allerdings nicht mit Carbapenemen, wohl aber mit Colistin behandelt werden, so dass dieses Antibiotikum auch in der Landwirtschaft eine Rolle spielt“. In den Proben, die der Norddeutsche Rundfunk an der Thülsfelder Talsperre, aus dem Zwischenahner Meer und der Hunte bei Oldenburg genommen hat, wurden sowohl ESBL-Keime als auch Resistenzen gegen Carbapeneme gefunden, aber keine Resistenzen gegen Colistin. In Bachläufen zwischen Friesoythe und Cloppenburg sowie in der Kanalisation beim Klinikum Osnabrück und im Fluss Hase wurden aber auch Colistin-Resistenzen nachgewiesen.

Woher kommen diese

resistenten Erreger ?

Das ist für Köck eine der wichtigen Fragen, die jetzt geklärt werden müssen. Relativ häufig seien die ESBL-bildenden Bakterien. „Studien haben bewiesen, dass sechs bis zehn Prozent der Bevölkerung im Darm von diesen Bakterien besiedelt sind. Diese werden über die Verdauung ausgeschieden und gelangen so auch in den Wasserkreislauf.“ Überraschend sei auch für ihn der recht häufige Fund der Carbapenem-Resistenzen gewesen. „Die Besiedelung der Allgemeinbevölkerung mit diesen Keimen ist wenig untersucht. „Wir gehen aber davon aus, dass weniger als ein Prozent der Bevölkerung besiedelt sind. Auch bei Nutz- und Haustieren hat man diese speziellen Erreger bisher fast nicht nachgewiesen.“

Die Erreger, die man in dieser Untersuchung gefunden hat, könnten aber generell über Menschen, Tiere, Abwasser und Kläranlagen in die Gewässer gelangt sein, sagt Köck.

Wie kann man die

Verbreitung verhindern ?

Es sei natürlich wünschenswert, dass möglichst wenig resistente Erreger in die Umwelt gelangen. Anfangen müsse man deshalb bei ihrer Entstehung durch einen sparsamen Gebrauch von Antibiotika. „Die Landwirtschaft hat den Gebrauch bereits deutlich reduziert. Das sind erste Erfolge. In der Humanmedizin sind wir dabei“, so Köck. „Krankenhäuser sind mittlerweile gesetzlich verpflichtet, den Gebrauch regelmäßig zu überprüfen, und gegenzusteuern, wenn Antibiotika nicht rational angewendet werden.“ Sorgsam müssten auch Hausärzte und Patienten damit umgehen – ein Großteil der Antibiotika in der Humanmedizin werde im ambulanten Bereich eingesetzt.

Ob resistente Keime aus der Umwelt wieder herauszuholen sind, ist umstritten. Es gibt die Idee, Kläranlagen aufzurüsten. Ob ein weiterer Filterschritt die Keimlast aber merklich senken kann, ist nicht klar. „Ganz auf Null wird man das nicht bekommen“, sagt Köck.

Bin ich nach einem Bad sofort infiziert ?

Bislang wurde überhaupt nicht untersucht, in welcher Menge resistente Keime beim Schwimmen auf der Haut oder über Schleimhäute aufgenommen werden und dort dauerhaft bleiben, sagt Köck. Allerdings: „Auf unserer Haut sind, wenn wir gesund sind, schon Billionen Keime. Die resistenten Keime stehen zu diesen in Konkurrenz und müssten sich erstmal durchsetzen.“ Die Menge resistenter Keime, die bei den aktuellen Messungen im Wasser gefunden wurde, sei aber durchaus nennenswert. Es sei deshalb sinnvoll, sich nach dem Bad gründlich mit Wasser und Seife abzuduschen. „Das kann die Keimlast auf der Haut senken.“

Wie soll Duschen da

ausreichen ?

Es gibt in der Medizin auch aufwendigere Prozeduren, um mit Keimen besiedelte Menschen von diesen zu befreien. Erprobt wurden die am Beispiel der sogenannten MRSA-Keime. Das sind keine Darmkeime, sondern andere Bakterienstämme, die ebenfalls gegen Penizilline und andere Antibiotika unempfindlich sind. Sie kommen unter anderem auf der Nasenschleimhaut und der Haut vor und können dort durch spezielle Salben und Antiseptika behandelt werden. MRSA-Keime wurden in den Gewässern aber nicht gefunden und auch nicht gesucht. „Sie sind keine typischen Feuchtkeime“, sagt Köck. Mit MRSA-Keimen sei rund ein Prozent der Gesamtbevölkerung besiedelt. Ganz anders sieht es in der Landwirtschaft aus. „In der Schweinehaltung betrifft eine Besiedelung ungefähr 80 Prozent der Menschen, die dort beschäftigt sind.“

Anders als für MRSA gebe es für die jetzt gefundenen resistenten Darmbakterien aber keine Prozedur zur Dekontamination. „Ich kann sie im Darm schlicht nicht wegdesinfizieren“, so Köck. Eine reine Besiedelung durch die Erreger kann und muss aber auch nicht behandelt werden. Erst wenn daraus eine Infektion entsteht – auf der Haut oder zum Beispiel in der Harnblase – muss behandelt werden, und zwar mit den dann noch geeigneten Antibiotika.

Also wird man diese

Erreger nicht wieder los ?

Doch, in vielen Fällen verschwinden sie sogar von allein wieder. „Es gab Untersuchungen zu ESBL-Keimen bei Reisenden, die nach Indien geflogen sind“, sagt Köck. Vor der Abreise waren die üblichen sechs bis zehn Prozent der Reisenden besiedelt. Nach der Rückkehr waren es 60 bis 70 Prozent, so viele, wie auch in der indischen Bevölkerung. Diese Personen wurden daraufhin weiter untersucht. „Nach einigen Monaten waren bei vielen keine ESBL-Keime mehr nachweisbar“, erklärt Köck.

Wo tauchen solche Keime eigentlich noch auf ?

Nicht nur in Gewässern. Theoretisch kann man mit multiresistenten Keimen überall in Kontakt kommen. Sie kommen auf Fleisch vor, wurden aber auch schon bei Haustieren oder auf Flughafentoiletten nachgewiesen.

Hilft es, sich regelmäßig zu desinfizieren ?

Im Krankenhaus hilft die Händedesinfektion, eine Verbreitung zu verhindern. Zu Hause könnten dauerhaft und großflächig angewendete Desinfektionsmittel eher die gesunde Hautflora zerstören, meint Köck. „Außerdem schaffen wir uns so ein weiteres Problem. Auch diese Substanzen gelangen dann ja ins Wasser und produzieren Keime, die gegen Desinfektionsmittel resistent sind.“

Was passiert, wenn kein Antibiotikum mehr wirkt ?

Seit einigen Jahren werden mit sehr viel Geld wieder neue Substanzen entwickelt. Die, so Köck, gibt es derzeit nur im Krankenhaus und sie sind sehr teuer. „Da geht es um mehrere Hundert Euro Tagestherapiekosten. Und auch da entstehen mit der Zeit immer wieder neue Resistenzen.“ Prävention sei deshalb langfristig genau so wichtig wie die Suche nach neuen Antibiotika.

Was tut denn die

Forschung zur Prävention ?

Es gibt zahlreiche Forschungsprojekte, davon auch einige in der Region, an denen das Institut für Krankenhaushygiene Oldenburg beteiligt ist. In einem unter anderem von der EU und dem Land Niedersachsen geförderten Projekt, das von der der Universität Groningen koordiniert wird, werden sowohl in der gesunden Bevölkerung, als auch in Krankenhäusern und in der Veterinärmedizin Daten zu Antibiotikaresistenten Erregern erhoben. Auch zu den Keimen, die in den Gewässern vorkamen. Das trägt dazu bei, besser zu verstehen, wie sich die Keime verbreiten.

Robin Köck selbst ist Koordinator eines Forschungsverbundes namens #1Health-Prevent, der vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert wird.

Der Forschungsverbund beschäftigt sich mit der Prävention der Entstehung und der Vorbeugung der Übertragung von Multiresistenten Erregern zwischen Haustieren, Nutztieren und Menschen.

„Wichtig ist, dass wir als Humanmediziner an diesem Thema gemeinsam mit Tierärzten, Landwirten, Biologen arbeiten. Antibiotikaresistenzen betreffen schließlich alle“, so Köck.

Sollten Gewässer jetzt genauer untersucht werden ?

Eine auf multiresistente Erreger ausgerichtete Suche wäre nach Köcks Ansicht sinnvoll – entweder regelmäßig bei den üblichen mikrobiologischen Untersuchungen ober im Rahmen besonderer Studien.

Allerdings werde es auch in Zukunft kaum möglich sein, Grenzwerte speziell für multiresistente Keime festzulegen, bei deren Einhaltung ein Bad in solchen Gewässern niemals zu einer Besiedlung führen könne, sagt der Experte für Krankenhaus-Hygiene.