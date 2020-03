Oldenburg Die DVD-Sammlung im Schrank, Gartengeräte im Schuppen, ein Klapptisch auf dem Dachboden – wird nicht mehr benötigt, ist zum Wegschmeißen aber zu schade? Ein klarer Fall für den NWZ-Kleinanzeiger: Jetzt können Nutzerinnen und Nutzer der NWZ-App (hier herunterladen) auch mobil ruckzuck Anzeigen erstellen und durch Angebote von anderen stöbern.

Anzeigen aufgeben In diesen Rubriken können Sie kostenlose Online-Anzeigen aufgeben: Haus & Garten / Freizeit, Hobby & Sport / Gesundheit & Lebenshilfe / Dienstleistung, Handwerk & Landwirtschaft / Familie, Kind & Baby / Veranstaltungen & Tickets / Dies und Das / Tiere / Mode

Im Bereich „Märkte“ gibt es nun einen schnellen Absprung auf den Kleinanzeiger mit seinen Rubriken von „Antiquitäten und Raritäten“ bis zu „Familie, Kind und Baby“. Der Clou: Über die Schnell­aufgabe können nicht gewerbliche Nutzerinnen und Nutzer in wenigen Schritten kostenlos eine unbegrenzte Menge an Foto-Anzeigen auf nordwest-kleinanzeigen.de schalten – in ausgewählten Rubriken (siehe Infokasten).

Wer ein NWZ-Abo hat, kann die Anzeige auch direkt parallel im gedruckten Kleinanzeiger in der Nordwest-Zeitung veröffentlichen. Drei solcher Fotoanzeigen pro Monat sind für Abonnenten kostenfrei, wenn sie über die NWZ-App gebucht wurden. Voraussetzung für die Anzeigenaufgabe ist ein aktives Abo und ein digitales Nutzerkonto auf NWZonline.

Abonnenten, die noch kein Nutzerkonto haben, können sich freischalten lassen unter www.NWZonline.de/freischalten. Wer dies bereits getan hat (zum Beispiel, um das ePaper oder NWZonline.de vollumfänglich nutzen zu können), muss sich nur einmalig in der NWZ-App mit den Zugangsdaten anmelden.

Das Aufgeben der Anzeige selbst ist mit der App in kürzester Zeit erledigt: ein Foto (oder mehrere), die richtige Rubrik, Überschrift, Preis und eine Beschreibung – mehr braucht es nicht, um die angebotene Ware einzutragen. Anschließend noch einmal die Vorschau überprüfen – und schon ist die Anzeige online. Anzeigen, die auch in der NWZ erscheinen sollen, sind nicht sofort online sichtbar, sondern am nächsten Erscheinungstag des Kleinanzeigers.

Mit dem Kleinanzeiger hat NWZonline sein Angebot in der App für die Abonnentinnen und Abonnenten noch einmal erweitert. Die Anwendung auf dem Smartphone entwickelt sich immer mehr zum zentralen Ort für regionale Nachrichten, Termine, Angebote, Notdienste, Leserreisen und vieles mehr auf einem Blick – der Absprung auf die aktuelle ePaper-Ausgabe ist auch möglich.

Dazu kommen die Vorteilswelt mit Sparmöglichkeiten und Gewinnspielen sowie Services rund ums Abo, zum Beispiel der Urlaubsservice. Auch die NWZ-Card ist in der App enthalten. Hier können Sie die NWZ-App herunterladen.

App herunterladen unter www.nwzonline.de/app