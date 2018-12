Oldenburg Er brachte frischen Wind in den Anzeigen- und Beilagenverkauf. Mit innovativen Produktideen, verbesserten Angeboten und einer verstärkten Kundenorientierung gab er neue Impulse für das Team in der Betreuung der Werbekunden - Bodo M. Bauer (62), Leiter Geschäftskunden der Nordwest-Zeitung, hat sich in die Altersteilzeit verabschiedet.

NWZ-Geschäftsführer Ulrich Gathmann lobte Bauer in seiner Abschiedsrede: „Man spürt einfach, dass Bodo M. Bauer nicht nur eine Führungspersönlichkeit und ein begnadeter Verkäufer ist, sondern auch das, was er tut, aus großer Überzeugung macht – für das Produkt und unsere Leistungsfähigkeit für unsere Kunden. Der Erfolg des Kunden ist sein Erfolg“, sagte Gathmann im Rahmen einer Feierstunde. Durch Bodo Bauers Kompetenz und seinen strategischen Weitblick ist der gebürtig aus der Eifel stammende Bauer auch in der deutschen Verlagsbranche bekannt und anerkannt. In so manchen Gremien saß er quasi gleichberechtigt neben Geschäftsführern und Verlagsleitern.

„Wir, Firma, Partner, Wegbegleiter, Freunde, danken Bodo Bauer für 16 Jahre Erfolg, Aufrichtigkeit, Verlässlichkeit und Entertainment und wünschen von Herzen alles Gute für die Zukunft“, sagte Gathmann. Harold Grönke, NWZ-Geschäftsführer für den Bereich Verlag, übernimmt den Bereich kommissarisch, bis die Nachfolge für Bauer geregelt ist.

Bauer bleibt dem Nordwesten erhalten. „Hier habe ich meine Heimat gefunden und hier will ich mich auch in Zukunft weiter einbringen“, so Bauer.