Oldenburg Coronavirus, Covid-19 und SARS-CoV-2: Begriffe, die in den vergangenen Wochen immer häufiger in den Medien auftauchen. Auch in Deutschland nimmt die Zahl derer, die mit dem Coronavirus infiziert sind, beständig zu. Die NWZ hat mit Dr. Jörg Herrmann, Leiter des Instituts für Krankenhaushygiene in Oldenburg, über die wichtigsten Fragen gesprochen.

Der Experte gibt Auskunft über Übertragungswege, Symptome, die Unterscheidung zur Influenza und was die Menschen tun können, um sich vor einer Ansteckung zu schützen. Als Leiter des Instituts für Krankenhaushygiene ist Herrmann verantwortlich für die Hygiene in allen Oldenburger Krankenhäusern.

Das ganze Interview gibt es als Audiodatei.

