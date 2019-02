Oldenburg „Rein in den Sessel – raus mit der Sprache“ lautet der Titel des neuen Veranstaltungsformats der NWZ. Auf einem blauen Sessel nehmen die Teilnehmer der Talkrunde Platz. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ist der erste prominente Talkgast, der auf dem blauen Sessel Platz nimmt. Sie stellt sich am Donnerstag, 21. Februar, den Fragen von NWZ-Chefredakteur Lars Reckermann und Politikchef Hans Begerow sowie den Fragen der Leser, die an dieser Talkrunde im NWZ-Medienhaus, Peterstraße 28 - 34 in Oldenburg, teilnehmen. Beginn ist um 19 Uhr.

Die Tierhaltung und die Belastung des Grundwassers durch Einträge aus der Landwirtschaft sind nur zwei Themen, wenn die Landwirtschaftsministerin kommt. Die Debatte über die Landwirtschaft wird zurzeit bestimmt einerseits von den Tierhaltungsformen und andererseits von den Belastungen für die Umwelt, die von der Landwirtschaft ausgehen. Die eingeführten Tierwohl-Labels zeigen, dass Verbrauchern die Haltung der Tiere – ob Schweine, Rinder oder Geflügel – nicht egal ist, die Labels zeigen aber auch, dass die Landwirtschaft und die lebensmittelverarbeitende Industrie um Vertrauen bei den Verbrauchern kämpfen, das verloren gegangen ist. Auch das sogenannte Kupieren der Schwänze von Ferkeln und das Kastrieren der männlichen Ferkel sorgt für Diskussionen, ebenso Zustände in Schlachthöfen, wo Bilder von misshandelten Tieren Verbraucher verstörten und empörten. Schließlich gibt es die Sorge, dass durch intensive Landwirtschaft die Böden zu viel Nährstoffe erhalten und das Grundwasser durch Nitrat-Einträge zunehmend belastet wird. Über diese Aspekte können Sie, sehr geehrte Leserinnen und Leser, mit der Ministerin diskutieren.

Sie können uns Ihre Fragen auch schicken, entweder per Post (Nordwest-Zeitung, Politikredaktion, Peterstraße 28 - 34) oder per E-Mail an chefredaktion@nwzmedien.de. Es stehen 85 Plätze zur Verfügung, für Abonnenten ist die Einlasskarte kostenlos, für Nicht-Abonnenten kostet sie 15 Euro.