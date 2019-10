Oldenburg Wenn man über Krankheiten spricht, ist das oft deprimierend. Ganz anders im Podcast „Vino mit dem Doc“: „Wir wollen vermitteln, dass Gesundheit und Lebensfreude zusammenhängen“, sagen die Radiojournalistin Katharina Guleikoff (38) aus Bremen und der Gesundheitscoach und NWZ-Kolumnist Dr. Burkhard Jahn (52) aus Schortens, die den Podcast gemeinsam produzieren. Seit kurzem stehen die jeweils rund einstündigen Radiosendungen auch in der Themenwelt „Gesundheit“ auf NWZonline zur Verfügung.

Was ist ein Podcast? Ein Podcast ist eine Audiodatei, die ständig im Internet zur Verfügung steht und jederzeit von den Nutzern angehört werden kann. Dabei spricht der Autor mit einem oder mehreren Gesprächspartner über verschiedene Themen. Verschiedene Künstler nutzen diese Möglichkeit, um sich zu präsentieren.

24 Folgen finden Sie dort, in denen sich der Allgemein- und Ernährungsmediziner und die ehemalige Chefredakteurin von Radio Jade über Gesundheitsthemen unterhalten – nicht dröge, sondern unterhaltsam, informativ und humorvoll.

Die bisherige Themenpalette reicht von Schlafstörungen und Rückenschmerzen über Bluthochdruck und Übergewicht bis zu gesunder Ernährung und Sport.

Aber auch medizinische Lebenshilfe kommt in den Sendungen nicht zu kurz. So diskutieren die beiden in Folge 20 über Vorsätze und Ziele. Und ein Thema ist auch – ja tatsächlich – die Frage, was eigentlich Wein mit Gesundheit zu tun hat.

„Wein steht für Genuss und ist für mich ein Synonym für Lebensfreude“, sagt Dr. Jahn.

Natürlich gehe es nicht darum, Alkoholkonsum zu propagieren. Wer gesund bleiben und werden will, sollte aber immer auch auf die schönen Seiten des Lebens schauen – und auch mal das Leben genießen. Ein Sinnbild dafür sei ein entspannter Abend bei einem Gläschen Wein. „Lebt gesund – aber gönnt Euch auch einmal etwas“, so lautet das Credo des Schortenser Mediziners.

Damit hat er auch Katharina Guleikoff überzeugt. Sie kennt den „Doc“ noch aus Radio-Jade-Zeiten, wo er oft Gesprächspartner bei Gesundheitsthemen im Wilhelmshavener Studio des Regionalsenders war.

Eine Zeit lang hatten sie sich quasi „aus den Ohren“ verloren. „Bei einer Autofahrt habe ich dann zufällig Dr. Jahn im Radio gehört. Und da ich ohnehin einen Gesundheits-Podcast plante und ihn als guten Gesprächspartner kannte, habe ich gefragt, ob er mitmachen will“, erzählt die Journalistin.

Die Antwort ist bekannt. Seit gut zwei Jahren treffen sich die beiden regelmäßig, um über Gesundheit und Lebensfreude zu plaudern. Das Gespräch wird vorbereitet, aufgezeichnet und hinterher von Katharina Guleikoff professionell für das Podcast-Format geschnitten.

In der aktuellsten Folge geht es um Ausdauersport und die große NWZ-Aktion „Lauf geht’s“, für die auch der „Doc“ seine Laufschuhe schnürt. Und auch diesen Podcast finden Sie zum Nachhören in der Themenwelt „Gesundheit“ der NWZ.

Mehr Infos unter www.nwzonline.de/vinodoc