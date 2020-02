Oldenburg In der Region Weser-Ems ist die Fleischindus­trie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Tausende Arbeitsplätze hängen an diesem Sektor – doch immer mehr von ihnen werden an Subunternehmen ausgelagert, „und das ist ein Problem“, sagte Ulfert Kaufmann vom gesellschaftlichen Bündnis Attac (Regionalgruppe Oldenburg) am Wochenende bei einer Diskussionsrunde in Oldenburg im Kulturzen­trum PFL, zu der sowohl Attac als auch die Arbeitslosenhilfe Oldenburg eingeladen hatten.

Unter den Experten war mit Prälat Peter Kossen (Lengerich) kein Unbekannter. Schon häufiger hatte er mit teils deutlichen Worten auf Missstände in der Fleischindustrie hingewiesen, sprach unter anderem von „Sklaverei“ und „Wegwerfmenschen“. Bevor es ihn Anfang 2017 nach Lengerich in Nordrhein-Westfalen zog, war er der ständige Vertreter des Weihbischofs in Vechta. Kossen nahm auch dieses Mal kein Blatt vor den Mund und prangerte „Ausbeutung von Menschen, die für die Masse keinen Namen, kein Gesicht und keine Geschichte haben“, an.

Von rund 200 000 Beschäftigten in der Fleischindustrie sind laut Matthias Brümmer von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) bereits 80 000 nicht mehr unter Tarif direkt beim Unternehmen beschäftigt, sondern ausgegliedert in Subunternehmen. Das sorgt aus seiner Sicht für „einen immensen Druck auf feste Arbeitsplätze“. Brümmer bezeichnete die aktuelle Vorgehensweise in der Fleischindustrie als „System Tönnies, das über Jahre perfektioniert wurde und inzwischen auch so in anderen Branchen zum Einsatz kommt“.

„Zwei bis drei Euro pro Stunde – wenn der Lohn überhaupt gezahlt wird, 170 Euro monatlich für Reinigungskräfte in Schlachthöfen für 200 Stunden Arbeit, Erpressung, Arbeitstage von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr abends, um anschließend in abgeranzten Unterkünften zu überteuerten Preisen zu hausen. Das ist die Realität“, sagte Guido Grüner von der Arbeitslosenhilfe Oldenburg. „Diese Menschen sind psychisch und physisch am Ende“, erklärte er.

Keine Verbesserung

Gearbeitet werde in einem „Höllentempo“. Druck von Vorgesetzten, Schikane und fehlender Arbeitsschutz seien der Normalfall. Bei Abrechnungen werde zwar immer der Mindestlohn angegeben, „aber keine Stundenzahl“, sagte Brümmer. Das Schlimmste sei aber, „dass die Zustände bekannt sind und sich nichts ändert, man nicht an die Verantwortlichen herankommt“, erklärte Grüner.

„Die meisten Menschen, die hierher kommen, arbeiten zunächst in der Fleischindus­trie – vom Ungelernten bis zum Akademiker. Wir sprechen hier von Just-in-time-Produktion für immense Schlachtkapazitäten, wovon 50 Prozent ins Ausland exportiert wird“, führte Grüner aus. Das wiederum schwäche die Wirtschaft in den Ländern, in die exportiert wird. „Das System ist bekannt, und dennoch ändert sich nichts. Man kann nur sagen, kein Brathähnchen ohne deutsche Mafia“, sagte Grüner.

Die Folgen seien extrem, erklärte Kossen. Man schaffe eine Parallelgesellschaft, die meint, sie habe keine Rechte; die keine Zeit habe, um die deutsche Sprache zu erlernen und entsprechend noch mehr in Abhängigkeit verfalle.

Hände gebunden

Den Kreisen seien die Hände gebunden. „Sie können nur die Symptome bekämpfen, aber wir müssen an die Wurzel“, sagte Brümmer. Kossen mahnte, man müsse „Strukturen schaffen, damit die Menschen kontinuierlich irgendwo bleiben können. Dazu muss es entsprechende Angebote wie Sport, Sprachkurse und andere Freizeitangebote geben. Es ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe, gegenzusteuern, den Menschen ein Gesicht zu geben“, erklärte er.