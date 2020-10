Preis für Betriebe des Mittelstands

Oldenburg Mittelständische Unternehmen, die sich mit neuen Konzepten am Markt positioniert, neue Arbeitsplätze geschaffen oder mit interessanten Maßnahmen einen drohenden Arbeitsplatzabbau verhindert haben, können sich ab sofort bewerben: Die Volksbanken und Raiffeisenbanken Weser-Ems haben gemeinsam mit allen Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern den Großen VR-Mittelstandspreis ausgeschrieben, der mit insgesamt 15 000 Euro (drei mal 5000 Euro) dotiert ist. Bewerben können sich auch Unternehmen, bei denen die Ausbildung großgeschrieben wird, heißt es in der Mitteilung der Volksbanken und Raiffeisenbanken Weser-Ems.

„Mit der Ausschreibung des Großen VR-Mittelstandspreises Weser-Ems möchte die genossenschaftliche Bankengruppe in Weser-Ems diese Verbundenheit mit dem Mittelstand in der hiesigen Region in besonderer Weise unterstreichen und deren Innovationskraft auszeichnen“, betonte der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Volksbanken und Raiffeisenbanken bei der Bekanntgabe der Ausschreibung. Gerade in der heutigen Zeit sei es von großer Bedeutung, die Zukunftsfähigkeit der Mittelstands-Unternehmen zu sichern. Auch Betriebe mit außergewöhnlichen Maßnahmen zur Qualitätssicherung hätten gute Chancen.