Oldenburg Die NWZ auf Papier ist mittlerweile seit 73 Jahren fester Bestandteil der Medienlandschaft im Oldenburger Land – im digitalen Zeitalter gibt es die NWZ aber auch im Browser auf dem Laptop, als App auf dem Smartphone, als digitales Gegenüber auf Facebook, Twitter oder Whatsapp.

Tagtäglich arbeiten circa 100 Redakteurinnen und Redakteure sowie 20 Volontärinnen und Volontäre – nicht zu vergessen: unzählige freie Mitarbeiter – daran, die neuesten Nachrichten und spannendsten Geschichten gründlich recherchiert und dabei so schnell wie möglich ihren Leserinnen und Lesern zur Verfügung zu stellen. Dass das Ganze finanziert werden muss, liegt auf der Hand. Die Inhalte von NWZonline sind daher kostenpflichtig, lediglich fünf Artikel im Monat sind frei verfügbar.

Die NWZ möchte jetzt mit ihren Leserinnen und Lesern ins Gespräch kommen und über das NWZonline-Angebot sprechen: Was kommt gut an, was sollten wir besser machen? Wie sehen sie die NWZ und ihre Online-Aktivitäten? Wie viel ist ihnen guter Online-Journalismus wert? Eine kleine Gruppe ausgewählter Personen haben wir bereits zu einem circa anderthalbstündigen Austausch am Dienstag, 3. Dezember, um 17.30 Uhr in der Finca in Wechloy eingeladen (Für einen Snack und etwas zu trinken wird gesorgt sein). Drei Plätze sind noch frei.

Also: Ihr nutzt die Angebote von NWZonline und möchtet mit uns darüber sprechen (und dabei was Leckeres essen)? Dann schickt uns eine E-Mail! Aus allen Einsendungen losen wir am Freitag, 29. November, die drei restlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus.