Reiche Ernte: Dieses Jahr gibt es viele Kirschen

Oldenburg Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) mit Sitz in Oldenburg erwartet auch in diesem Jahr eine gute Kirschenernte. „Wir rechnen wie bereits 2019 mit zehn bis zwölf Tonnen Kirschen pro Hektar, das sind etwa zwölf bis fünfzehn Kilogramm pro Baum“, sagt Matthias Görgens von der zur LWK gehörenden Obstbauversuchsanstalt (OVA) in Jork (Kreis Stade). Allenfalls länger anhaltender Regen oder Hagel könnten die positiven Aussichten noch trüben.

Um solche Wettereinflüsse auszuschalten, werden nach Angaben der Landwirtschaftskammer immer mehr Kirschen in sogenannten Dachanlagen angebaut. Gut die Hälfte der an der Niederelbe angebauten Süßkirschen seien mittlerweile überdacht – mit steigender Tendenz.

Abgesehen vom Regenschutz, könnten die Früchte unter einem Schirm besser ausreifen, heißt es. Sie bildeten deshalb mehr Zucker und seien leckerer. Hinzu komme, dass sie glänzender aussähen und haltbarer seien. Auch ließen sich die Dachanlagen leichter mit Netzen schützen.

„All das schlägt sich in barer Münze nieder“, sagt Görgens. Die Investition in eine solche Anlage, die pro Hektar um die 100 000 Euro kostet, habe sich in neun bis zehn Jahren amortisiert.

Nach Schätzungen der Landwirtschaftskammer werden in diesem Jahr etwa 5000 bis 6000 Tonnen Süßkirschen in Niedersachsen geerntet.