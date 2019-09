Oldenburg An diesem Donnerstag soll der 36-Jährige, der am Freitag im Bereich des Stadthafens ertrank, obduziert werden. Ob die Untersuchung genauere Hinweise darauf geben wird, wie genau der Mann, der seinen Hund retten wollte, zu Tode kam, wird sich zeigen. Der tragische Unglücksfall, von dem bislang ausgegangen wird, wirft dennoch Fragen zur Sicherheit entlang der Uferpromenade auf.

Der Weg vom Stau bis zum Wasserturm: Im vorderen Bereich an der nördlichen Spundwand bis zum Bereich zwischen Glut & Wasser und Arbeitsamt gibt es 39 Steigleitern, die aus dem Hafenbecken herausführen. Der Abstand zwischen den Ausstiegen beträgt ungefähr 13 Meter, an der südlichen Spundwand etwas mehr. „An keiner Stelle wird der Normabstand von 30 Metern überschritten“, betont die Stadt Oldenburg, die für den Bereich zuständig ist, auf Nachfrage.

Leitern teilweise kaputt

Jedoch: Bei einigen der Leitern gerade im Bereich des Arbeitsamtes fehlen im unteren Bereich ein oder mehrere Sprossen. Ein Umstand, der sich allerdings erst bei Niedrigwasser zeigt. „Das müsste der Stadt auch hinlänglich bekannt sein“, sagt ein Bootsbesitzer, der mit seinem Boot dort vor Anker liegt.

Kaputte Sprossen können, auch wenn sie von der Landseite aus nicht wie ein Problem wirken, für einen entkräfteten Schwimmer ein unüberbrückbares Hindernis darstellen. „Das Problem ist oft die Wassertemperatur“, so Klaus Wendeling, Bezirksvorsitzender der DLRG Oldenburg-Nord, auf Nachfrage unserer Zeitung. Auch bei warmen Wetter kann der Unterschied so groß sein, dass ein plötzliches Eintauchen beispielsweise zu Krämpfen führen kann.

In Notsituationen, so betont der Rettungsschwimmer, sollte man daher stets zuerst an die Eigensicherung denken. Gerade, wenn man die Ansprüche, die die Situation an den eigenen Körper stellt, nicht einschätzen kann.

Überall anders

Wie unterschiedlich die Situation entlang der Kaimauer ist, wird beim weiteren Gang in Richtung Wasserturm deutlich: Leitern gibt es nicht überall. Teilweise, weil der Uferbereich direkt zum Wasser hin abfällt, teilweise, weil Ponton-Anlagen Ausstiegs- und Festhaltepunkte bieten. Auch die Wassertiefe ist nicht überall gleich, die Hafensohle uneben: Zwischen 2,70 und 3,50 Meter unter Normalnull beginnt der Huntegrund beim Fahrgastschiffanleger. Im Bereich Alter Stadthafen, so die Stadt, „beträgt die Wassertiefe in Höhe der Doktorsklappe mindestens 1,70 Meter. Im Verlauf in Richtung des Haarenschöpfwerks nimmt die Wassertiefe ab, so dass der Bereich des Pontons zum Teil nur mit kleinen Sportbooten befahren werden kann“.

Norm übererfüllt

Abgesehen von den kaputten Leitern, von denen die Stadt laut eigener Auskunft erst durch die Nachfrage unserer Zeitung Kenntnis erhielt, gibt es indes vor allem: Rettungsringe. Im Bereich der Hafenpromenade sechs Stück, zwei davon auf Schwimmanlegern. Der Abstand beträgt höchstens 100 Meter. „Die Abstände der Steigleitern und die Abstände der Rettungsstationen unterschreiten die Normabstände“, betont die Stadt. Zusätzliche Zäune in manchen Bereichen würden für noch mehr Sicherheit sorgen. Überprüft werden die Rettungseinrichtungen übrigens mindestens einmal pro Woche. Um die kaputten Leitern will sich die Stadt zeitnah kümmern.