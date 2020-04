Sperrung an Kreuz Oldenburg-Ost

Oldenburg Auf der A 28 werden im Kreuz Oldenburg-Ost die Ausfahrt von der A 28 aus Oldenburg kommend in Fahrtrichtung A 29 Wilhelmshaven und die Ausfahrt von der A 29 von Ahlhorn kommend in Fahrtrichtung A 28 Emden/Leer von diesem Mittwoch, 22. April, bis voraussichtlich Montag, 4. Mai, voll gesperrt. Das teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Die Asphaltbinder- und Deckschicht in den Abfahrts- und Auffahrtsrampen sowie der Parallelfahrbahn im Zuge der A 29 in Richtung Wilhelmshaven werden erneuert. Umleitungen sind eingerichtet.