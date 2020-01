Oldenburg Viele Dienstwagenfahrer kennen das mulmige Gefühl, wenn das Fahrtenbuch wieder mal beim Finanzprüfer liegt. Ist alles korrekt eingetragen? Elektronische Versionen sollen Fehler vermeiden und das Führen der Bücher vereinfachen. Aber haben die Ergebnisse der Apps vor den Augen der Prüfer Bestand? Michael Schmädeke ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei der FTSP Frisia-Treuhand Schmädeke in Oldenburg. Er erklärt, worauf es ankommt.



Welche Voraussetzungen muss ein handschriftlich geführtes Fahrtenbuch

erfüllen ?

Ein Fahrtenbuch wird vom Finanzamt nur dann anerkannt, wenn die Aufzeichnungen zeitnah und lückenlos erfolgen. Sie müssen schlüssig und Änderungen im Nachhinein ausgeschlossen sein, erklärt Schmädeke. Alle Fahrten müssen aufgezeichnet und als dienstlich oder privat veranlasst gekennzeichnet werden. Grundsätzlich müssen sich sämtliche Angaben aus dem Fahrtenbuch selbst entnehmen lassen. Die Einträge müssen vollständig und auf ihre Richtigkeit hin überprüfbar sein, sagt der Experte.

Welche Fehler können zu einer Nichtanerkennung führen ?

Die vier häufigsten Fehler, die Betriebsprüfer beanstanden, sind laut Schmädeke:

• Das Fahrtenbuch erfüllt nicht die Formvorgaben eines geschlossenen Buchs.

• Die Aufzeichnungen erfolgen nicht zeitnah, was durch ein über längere Zeit einheitliches Schriftbild auffällt.

• Die Angaben sind unschlüssig. Dafür sprechen beispielsweise abweichende Kilometerstände der Werkstattrechnungen zum Fahrtenbuch oder differierende Ortsangaben von Tankquittungen.

• Bei EDV-Aufzeichnungen ist eine Änderung der Daten im Nachhinein nicht ausgeschlossen, weil ein ungeschütztes Tabellenkalkulationsprogramm verwendet wurde.



Sollte man sich eine

Fahrtenbuch-App zulegen ?

Das Führen eines elektronischen Fahrtenbuchs ergibt laut Schmädeke unter bestimmten Voraussetzungen Sinn: wenn die Privatfahrten und die Gesamtfahrleistung gering sind, der Listenpreis des Wagens hoch ist oder er mit hohen Rabatten erworben wurde, wenn der Wagen bereits abgeschrieben ist oder ein Gebrauchtwagen gefahren wird. Auch wenn die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeit hoch ist oder wenn man als Unternehmer mehrere Fahrzeuge im Betriebsvermögen für Privatfahrten nutzt, kann sich die Anschaffung lohnen. Beim Fahrtenbuch werden die tatsächlichen Kosten des Pkw in einen betrieblichen und einen privaten Anteil gesplittet und der private Kostenanteil als Nutzungsentnahme versteuert. Auch bei den elektronischen Fahrtenbüchern ist es laut Schmädeke wichtig, dass alle Fahrten lückenlos und zeitnah aufgezeichnet werden. Daher verwenden die meisten Anbieter GPS-gestützte Hardwarekomponenten, die einerseits die relevanten Daten direkt aus dem Fahrzeug auslesen und andererseits die gefahrenen Strecken mittels GPS verfolgen. Entsprechende Apps bieten etwa Vimcar und Fleetize an.



Worauf ist bei einer Fahrtenbuch-App zu achten ?

Grundsätzlich müssen elek­tronische Fahrtenbücher das Gleiche leisten wie handschriftlich geführte, erklärt Schmädeke. Daher bezahle der Kunde bei elektronischen Fahrtenbüchern in der Regel für den zusätzlichen Service, den diese Apps bieten.

Darauf sollte vor dem Kauf und bei der Nutzung laut Schmädeke geachtet werden:

• Die Hard- und Software muss ordnungsgemäß bedient werden.

• Geänderte Eingaben müssen sowohl in der Anzeige des elektronischen Fahrtenbuchs am Bildschirm als auch im Ausdruck eindeutig gekennzeichnet sein.

• Es muss sichergestellt sein, dass die Daten des elek­tronischen Fahrtenbuchs bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren unveränderlich aufbewahrt und gegebenenfalls wieder unverändert lesbar gemacht werden können. Bei Änderungen müssen die Änderungshistorie und der ursprüngliche Inhalt ersichtlich sein.

• Bei Betriebsprüfungen hat die Finanzverwaltung das Recht, auf elek­tronische Fahrtenbücher zuzugreifen. Aus diesem Grund muss sichergestellt sein, dass die Fahrtenbuchdaten maschinell ausgewertet werden können.

• Mittlerweile gibt es viele Navigationsgeräte mit Fahrtenbuchfunktion oder Smartphone-Apps, bei denen Datum, Kilometerstand und Fahrtziel automatisch erfasst werden. In solchen Fällen ist es zulässig, den Fahrtanlass nachträglich in einem Internetportal nachzutragen, wenn dies innerhalb von sieben Tagen nach der Fahrt geschieht.

• Wenn die Fahrtstrecken bei solchen elektronischen Fahrtenbuchsystemen über GPS berechnet werden, kann es vorkommen, dass der tatsächliche Tachostand von den elektronisch ermittelten Angaben abweicht. In diesem Fall sollte der tatsächliche Tachostand monatlich dokumentiert werden.



Sind solche Apps

finanzamtskonform ?

Laut Schmädeke zertifiziert das Finanzamt selbst keine Softwareanwendungen. Allerdings haben viele Anbieter eine entsprechende TÜV-Zertifizierung, bei der sinngemäß bescheinigt wird, dass die Software bei richtiger Anwendung ein zutreffendes Fahrtenbuch führt. Es gibt TÜV-zertifizierte Apps und elektronische Fahrtenbücher, die die revisionssichere Erfassung der Daten sicherstellen. Die eben genannten Programme verfügen laut Schmädeke alle über eine entsprechende Zertifizierung.



Sind Apps auch bei einem größeren Fuhrpark und mehreren Fahrzeugnutzern empfehlenswert ?

Definitiv, sagt Schmädeke. Viele Applikationen bieten hierfür entsprechende Funktionen, die sicherstellen, dass die entsprechenden Aufzeichnungen pro Fahrt sich sowohl den einzelnen Fahrzeugen als auch den einzelnen Nutzern zuordnen lassen. Beim Umstieg auf ein elektronisches Fahrtenbuch ist der richtige Zeitpunkt entscheidend, sagt Mark Schiffler, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer der Kanzlei Wirtz, Walter, Schmitz in Mönchengladbach. Der Wechsel sollte möglichst zum Jahres- oder mit dem Fahrzeugwechsel erfolgen. So könnten Dienstwagenfahrer Nachfragen oder gar Missverständnisse vonseiten des Finanzamts vermeiden und die Vorteile ihres Firmenwagens unbeschwert genießen, erklärt Schiffler.



Sind Privatfahrten mit dem Firmenwagen okay ?

Solange laut Arbeitsvertrag nichts dagegenspricht, können Inhaber den Pkw laut Schiffler auch privat fahren. In einer Privatnutzung sieht der Fiskus allerdings einen geldwerten Vorteil, der versteuert werden muss. Als Berechnungsgrundlage können Steuerzahler zwischen der sogenannten Ein-Prozent-Methode und dem Führen eines Fahrtenbuchs wählen. Das Aufzeichnen aller Fahrten kann Dienstwagennutzern laut Schiffler erhebliche Steuervorteile bringen, insbesondere, wenn sie den Wagen nicht so oft privat nutzen. Wer allerdings nicht sorgfältig beim Führen eines Fahrtenbuchs vorgehe, der wird vom Finanzamt schnell zur Ein-Prozent-Regelung verdonnert, sagt Schiffler.