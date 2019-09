Oldenburg In Deutschland ist sie glücklicherweise noch nicht angekommen. Trotzdem ist die Afrikanische Schweinepest (ASP) ein Thema. Das verdeutlicht unter anderem das 3. Niedersächsische Tiergesundheitssymposium, das an diesem Donnerstag im Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg begann.

Ausgerichtet wird das Symposium vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Verbraucher und Lebensmittelsicherheit (Laves). 120 Teilnehmer informieren sich unter anderem bis zum Freitagabend darüber, wie die ASP bekämpft werden kann.

„Obwohl es in Deutschland noch keinen ASP-Fall gibt, gilt es, wachsam zu bleiben“, mahnte Barbara Otte-Kinast, Niedersachsens Ministerin für Landwirtschaft, zum Auftakt der zweitägigen Veranstaltung. „Der Austausch zwischen Forschern, Landwirten und Experten aus Ländern, die bereits Erfahrung mit der Virusinfektion machen mussten, ist wichtig.“

Daran, dass Niedersachsen bestens auf einen Ernstfall vorbereitet ist, ließ Dr. Eberhard Haunhorst, Präsident des Laves, keinen Zweifel: „Es gibt mittlerweile genug Laborkapazitäten, um die erkrankten Tiere zu untersuchen. Das war nicht immer so.“

Außerdem habe es bereits Tests gegeben, die einen möglichen Ausbruch der Krankheit simuliert hätten, so Haunhorst weiter. Ein Blick auf die Zahlen verrät, warum Niedersachsen gut daran tut, sich vorzubereiten. Knapp 26 Millionen Schweine gibt es in Deutschland – 8,25 Millionen davon in Niedersachsen. „Als Bundesland mit einer starken Tierhaltung stehen wir besonders in der Verantwortung, solchen Erkrankungen vorzubeugen“, betonte Otte-Kinast. „Wir hoffen nicht, dass wir tätig werden müssen. Dennoch ist es gut zu wissen, dass wir reagieren können.“

Um von den Erfahrungen eben jener Länder zu profitieren, in denen die Afrikanische Schweinepest bereits ausgebrochen ist, hatten die Veranstalter Dr. Marius Masiulis (staatlicher Veterinärdienst Litauen) und Dr. Annick Linden (Universität Lüttich/Belgien) eingeladen. Beide sprachen über das Ausbrechen der Krankheit in ihren Ländern und Lösungen zur Bekämpfung. Im weiteren Verlauf des Symposiums werden noch die Themen Bienenkrankheiten und Zoonosen (Erkrankungen, die vom Tier auf den Menschen übertragbar sind) behandelt.