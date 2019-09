500 000 Euro für Professur

Oldenburg /Vechta Die Universität Vechta hat sich als „Hochschule in Verantwortung“ in ihrem Hochschulentwicklungsplan die Begleitung von Transformationsprozessen in ländlichen Räumen zum Ziel gesetzt. Die Universität Vechta beabsichtigt, den Forschungscluster „Transformationswissenschaften in ländlichen Räumen“ auszubauen, das mit vier neuen Professuren bereits an der Universität bestehende Kompetenzen komplementiert.

Die Finanzierung dieser Stiftungsprofessur „Transformationsmanagement im ländlichen Raum“, die einen Umfang von 500 000 Euro haben wird, werden die Genossenschaftsbanken zusammen mit der Agravis Raiffeisen AG und weiteren Raiffeisen-Warengenossenschaften übernehmen, so Harald Lesch, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Weser-Ems (AGVR).