Oldenburg 50 Prozent Rabatt auf die Spielekonsole, 70 Prozent auf die Bluse, 30 Prozent auf das neue Handy: Der Black Friday verzückt Schnäppchenjäger jedes Jahr aufs Neue – mittlerweile gibt es bei manchen Online-Händlern sogar eine komplette Black Week („schwarze Woche“). Der Handel erwartet am Freitag vor dem ersten Advent Rekordumsätze. Nach Angaben des Deutschen Handelsverbands wird mit einem Plus von 22 Prozent im Vergleich zu 2018 gerechnet.

Doch was bedeutet das für Einzelhandel in der Region und wie reagiert er auf das Phänomen, das in Deutschland vor allem Online eine Rolle spielt? „Die Aktionen gibt es bereits seit Jahren – der stationäre Einzelhandel hat sich damit auseinandergesetzt, darauf reagiert und den Wettbewerb angenommen“, sagt Friedrich-August Fisbeck, 1. Vorsitzender des City-Managements Oldenburg. Das CMO würde vor allem auf flankierende Maßnahmen setzen: „Uns ist das Erlebnis wichtig. Wir wollen, dass die Kunden einen schönen Tag in der Fußgängerzone verbringen.“

Kleinere und mittlere Unternehmen würden indes ihre Stärken bei Service und Kundennähe in den Fokus rücken. „Sie sind gut beraten, nicht in den Strudel mit einzusteigen und nicht auf Teufel komm raus auf den Preis zu gehen“, sagt Fisbeck. Die Kunden würden nach wie vor sehr stark stationär einkaufen.

Dennoch: „Insbesondere kleine Händler laufen Gefahr, in der Masse an Rabatten unterzugehen“, sagt Jan König, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordwest mit Sitz in Oldenburg. Größere Ketten könnten stärkere Nachlässe gewähren und das über die Masse abfedern. Kleine Einzelhändler täten sich da schwerer – vor allem, wenn sie keine Online-Shops hätten.

Dabei würde der Black Friday über das Online-Geschäft auch immer mehr in den stationären Handel Einzug halten. „Je digitaler man aufgestellt ist, desto leichter wird es, mitzuhalten“, sagt König.

Die Aktionen würden zeigen, dass auch der Online-Handel kein Selbstläufer mehr sei und er gezielte Anstöße benötige, sagt CMO-Chef Fisbeck. Diese würden pünktlich zum nun startenden Weihnachtsgeschäft laufen. Und das sei es schließlich, was die Leute auch in Niedersachsen zum Kaufen anrege. „Zwei Drittel der Leute, die am Black Friday einkaufen, kaufen Weihnachtsgeschenke“, sagt König. Und er geht noch weiter: „Es scheint, als ob die Kunden im Vorfeld etwas zurückhaltender konsumieren, weil sie auf die Aktionen warten“, sagt König. Die Händler würden das merken und letztlich sei das schlecht für das Geschäft.

Viele nutzten die üppigen Rabatte, um Kleidung und technische Geräte zu kaufen, erzählt Mark Alexander Krack vom Handelsverband Niedersachsen-Bremen: „Da merkt man schon, dass die Leute noch preissensibel kaufen.“ Trotzdem erwarten weder Krack noch König am Freitag Menschenmassen in den Läden. Dafür gebe es über das Jahr einfach zu viele Rabattaktionen, so König.