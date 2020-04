Versorgung In Oldenburg: Telepflege gerade jetzt besonders wichtig

Oldenburg Nehmen wir an, die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes besucht eine ältere Dame zu Hause. Diese hat eine Wunde, die regelmäßig versorgt werden muss. Anstatt aber persönlich zum Arzt zu müssen, kann dieser mithilfe der Pflegekraft vor Ort via Tablet, Kamera und Live-Video die Wunde begutachten und gibt der Pflegedienst-Mitarbeiterin Anweisungen. So oder ähnlich könnte es mit der sogenannten „Telepflege“ laufen.

Auskunft und Technik

Wie kann man Pflege zukunftsfähig machen? Melanie Philip, Geschäftsleitung der Pflegepioniere, stellt sich diese Frage (fast) täglich. Vor rund zwei Jahren hat sie mit ihrem Team und mehreren Projektpartnern das Projekt „Telepflege“ gestartet. Hier wird sozusagen unter realen Bedingungen entwickelt: Wie kommt man an Information, Auskunft, wie läuft die Technik, wo gibt es weitere Fördermöglichkeiten für die Telepflege?

Nun haben die Pflegepioniere und ihre Kooperationspartner – die Johanniter, das Klinikum Oldenburg und das Offis (Institut für Informatik) – spontan die Initiative „Telepflegezentrale“ gestartet, um einen zunächst zweimonatigen kostenfreien Zugang zur Telepflege zu ermöglichen.

Heute sei das Thema Telepflege wichtiger denn je, gerade durch die aktuelle Corona-Krise. „Sehr viele Kliniken und Pflegedienste haben Probleme damit, Schutzausrüstung zu bekommen“, sagt Philip. Durch das Kontaktverbot gebe es aktuell keine einfache Möglichkeit, einen Arzt hinzuzuziehen oder zu besuchen. Zugleich steigt die Gefahr, dass ältere, kranke und beeinträchtigte Menschen unterversorgt sind. Jetzt sei die Chance, dass Mitarbeiter im Pflegebereich eine gewisse Sicherheit bekommen und ihre Fragen via Internet stellen können. Dass am anderen Ende der Leitung jemand ist, der über ein Tablet oder Smartphone digital dabei ist und durch sein Wissen unterstützen kann, ohne persönlich vor Ort zu sein.

„Es wird höchste Zeit, die Telematik-Infrastruktur, die sich zum Beispiel im ärztlichen und notfallmedizinischen Bereich schon schnell weiterentwickelt, auch professionell und informell Pflegenden verfügbar zu machen“, sagt Cletus Brauer, Fachbereichsleiter Forschung & Entwicklung bei der Johanniter-Unfall-Hilfe (Landesverband Niedersachsen/Bremen). Gerade in der aktuellen Krisenlage sei schnelle, qualitativ hochwertige fachliche Beratung auf Distanz vonnöten, aber auch ganz allgemein steige vor dem Hintergrund des Pflegenotstands gerade in strukturschwächeren Gegenden der Bedarf nach dieser Art von Dienstleistung stark an.

Situation verschärft sich

In Niedersachsen gebe es für eine fachliche und qualitativ hochwertige pflegerische Versorgung in der Langzeitpflege kaum niederschwellige Hilfen, erklärt Martina Hasseler, Professorin für Klinische Pflege der Ostfalia Hochschule und Prodekanin an der Uni Oldenburg. Sie unterstützt das Projekt mit Pflege- und gesundheitswissenschaftlicher Expertise. „Insbesondere in Zeiten von Corona verschärft sich die ohnehin angespannte Situation in der Langzeitpflege.“

Wichtig ist allen Beteiligten vor allem auch eine möglichst große Beteiligung ambulanter Ärzte. „Wir bieten daher auch eine kostenfreie Unterstützung bei der Installation von Videosprechstunden an. Denn oft hakt es bei den Einrichtungen und Ärzten nicht an der Ausstattung, sondern an dem Anwendungswissen oder auch an fehlenden Prozessen und Rechtssicherheit bei der Umsetzung“, so Prof. Dr. Susanne Boll vom Offis-Vorstand.

Jeder, der möchte, kann sich an dem Projekt beteiligen. Das gilt auch für Fach- und Hausärzte, die sich mit dem Thema auseinandersetzen möchten. „Jetzt ist die Chance, den Mehrwert deutlich zu machen“, betont Melanie Philip.