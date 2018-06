Oldenburg Die Nordwest-Zeitung hat den Deutschen Lokaljournalistenpreis 2017 in der Kategorie „Wirtschaft“ gewonnen. Ausgezeichnet mit dem gern als „Oscar des Lokaljournalismus“ bezeichneten Preis wird die Reportage „Dangast – Das gespaltene Dorf“ von Christian Ahlers und Karsten Krogmann, erschienen im November 2017 als Multimedia-Dossier auf NWZonline und als Vierteiler in der gedruckten Zeitung.

„In seiner Reportage fasst Karsten Krogmann die über die Jahre weit verzweigten Handlungsstränge zusammen und macht die Hauptdarsteller dieses großen Dramas im Kleinen sichtbar. Sein Kollege Christian Ahlers erzählt die Geschichte multimedial, mit Videos, Audiobeiträgen und interaktiven Karten“, heißt es in der Begründung der Jury, die zu der Bewertung kommt: „Ein lokales Wirtschaftsdrama, ausgezeichnet recherchiert und dicht erzählt.“

Der Deutsche Lokaljournalistenpreis wird jährlich von der Konrad-Adenauer-Stiftung vergeben und ist mit insgesamt 21 000 Euro dotiert. Den 1. Preis vergibt die Jury in diesem Jahr an die Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten für die investigative Recherche zu einem Bandenkrieg zwischen Rockerclubs. Zweiter Preisträger ist die Pforzheimer Zeitung für die Serie „Verschwiegene Verbrechen“. In verschiedenen Kategorien werden neben der Nordwest-Zeitung auch Kieler Nachrichten, Main-Post, Nordkurier, Stuttgarter Zeitung, Tölzer Kurier, Weser-Kurier und Zeitungsverlag Waiblingen ausgezeichnet. Zwei Auszeichnungen für Volontäre gehen an die Badische Zeitung und die Allgemeine Zeitung Mainz.

Die Nordwest-Zeitung hat den gern als „Oscar des Lokaljournalismus“ bezeichneten Preis 2014 schon einmal gewonnen.

Die Preisverleihung soll im Herbst in Stuttgart stattfinden.

Hier geht es zu der preisgekrönten Reportage.