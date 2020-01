Vorträge zum Masterplan rund um die Ems

Oldenburg Mehr Wissen über die Ems, die Natur am Fluss und über den Masterplan Ems 2050 – unter dem Motto „Masterplan kompakt“ findet in der Naturschutzstation Ems ein Veranstaltungsformat zum Masterplan Ems 2050 statt. Einmal im Monat an einem Mittwoch um 17.30 Uhr werden Mitarbeiter des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) sowie der Geschäftsstelle Masterplan Ems Vorträge halten. Sie sind kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0441/799-2141. Die nächsten Termine sind am 19. Februar sowie am 18. März, Schöpfwerkstraße 10 in Terborg.